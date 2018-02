Finale, la Tari scende per il terzo anno consecutivo: -5% per le abitazioni, -3% per i negozi

Finale Ligure. “In questi giorni i cittadini finalesi stanno ricevendo gli avvisi di pagamento per la Tari 2018. Per loro una piacevole conferma: anche quest’anno la tariffa si riduce rispetto all’anno precedente, mediamente di oltre il 5% per le utenze domestiche e di circa il 3% per le utenze commerciali”. Ad annunciarlo è Delia Venerucci, assessore al bilancio del Comune di Finale Ligure.

“In tre anni consecutivi – fa notare Venerucci – la riduzione è stata complessivamente di oltre il 10% per le utenze domestiche. Come assessore al bilancio, insieme al CdA di Finale Ambiente, siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato, anche perché è accompagnato da un aumento significativo della raccolta differenziata che negli ultimi mesi del 2017 ha superato il 60%”.

“Con l’arrivo del nuovo direttore generale e con il continuo impegno del CdA e di tutto il personale di Finale Ambiente auspichiamo che la strada intrapresa possa portare ad ulteriori miglioramenti del servizio ed ulteriore contenimento dei costi per i cittadini, la cui continua collaborazione aiuterà a raggiungere nuovi importanti traguardi per la percentuale della raccolta differenziata” conclude.