Finale, il Comune annuncia: “Metteremo in campo azioni per limitare i disagi nel rione di Pia”

Finale Ligure. Mettere in campo azioni mirate a limitare i disagi nel rione di Pia, oggi interessato da un cantiere “invasivo”. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici e Protezione Civile Andrea Guzzi, che ha spiegato: “Per ovviare ai disagi abbiamo deciso di dedicare una porzione di lungomare a parcheggio, nel tratto piazza Simonetti-ristorante Baquito, e ci attiveremo per apporre apposite transenne per limitare la zona. Inoltre, intendiamo sospendere provvisoriamente il disco orario su una porzione di piazza Fasce (solo uno dei due lati della piazza per lasciare una circolarità di parcheggio sull’altro lato) e realizzare un attraversamento pedonale che colleghi la zona bar Lux al marciapiede lato hotel Lido”.

Una volta messi in atto, tali provvedimenti dovrebbero valere per l’intero periodo di cauterizzazione del rione di Pia.

“Le prime due, – ha proseguito Guzzi, – saranno immediatamente esecutive da stasera, giusto il tempo di firmare l’ordinanza dirigenziale. Mentre per la tracciatura dell’attraversamento occorre attendere il via libera della polizia dopo i sopralluoghi del caso. Tali azioni derivano da suggerimenti raccolti vivendo il cantiere e provenienti da residenti e commercianti che comprendiamo in questa fase stiano subendo i disagi che ogni cantiere crea. Ma siamo certi che una volta terminata l’opera pubblica il rione potrà godere di un vero rilancio economico e sociale che si attende da decenni”.

I lavori, inoltre, hanno portato alla luce anche diversi reperti storici, che continuano tutt’ora ad affiorare dagli scavi.

“Il cantiere continua ad essere interessato dai ritrovamenti di antichi muri di abitazioni risalenti al ‘700-‘800. La sovrintendenza archeologica sta lavorando attivamente ai rilievi affinché il cantiere possa tornare a lavorare sulla riqualificazione. Di certo i tempi saranno dilatati, e l’amministrazione insieme alla direzione lavori deciderà nelle prossime settimane come gestire il cronoprogramma dell’intera area interessata. Finalità: limitare i disagi ai fruitori del rione, siano essi commercianti, residenti e turisti”, ha concluso l’amministratore finalese.