Finale, al via i lavori sul sottopasso: chiusa via Brunenghi, possibili disagi alla viabilità

Finale Ligure. Sono partiti questa mattina, lunedì 19 febbraio, i lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario di via Brunenghi (direzione Finalborgo) a Finale Ligure, un intervento che rientra nel piano delle opere pubbliche varato dall’amministrazione Frascherelli, che si aggiunge all’opera sul percorso pedonale della via finalese.

L’intervento causerà alcuni disagi per la viabilità in quanto via Brunenghi sarà chiusa al traffico in direzione del Borgo, nel tratto compreso fra l’ingresso al sottopasso e la scuola elementare XXV Aprile.

Per ovviare allo stop della circolazione è previsto un percorso alternativo in auto lungo salita del Grillo e via XXV Aprile: nessuna variazione invece per i flussi di traffico dal Borgo in direzione di Finalmarina

La durata dei lavori è stimata in circa trenta giorni. Il costo dell’intervento ammonta a circa 65 mila euro. L’opera prevede il rifacimento della parte superiore e le pareti laterali, con una nuova copertura e un nuovo rivestimento per il sottopasso: quest’ultimo sarà poi abbellito dalle opere degli studenti dell’Ipsia di Finale Ligure che realizzeranno speciali pannelli con murales e disegni.