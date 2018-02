Liguria. Per la Camera dei Deputati Angelo Davoli, Erika Alessandra Furci, Danilo Pichetto, Giorgia Magri, Andrea Viola, Paola Dadone, Andrea Merialdo e Lorenzo Mazzi. Per il Senato della Repubblica Thomas Antonio Johann Moro, Alessandra Herbst, Sergio Pareschi e Paolo Caviglia. Sono questi i candidati del Partito Comunista alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

“Torna il simbolo di falce e martello sulla scheda elettorale – spiegano dal Pc – Dopo il capillare e faticoso lavoro di propaganda, che ha portato alla raccolta di oltre duemila firme a sostegno delle proprie liste, il Partito Comunista ha presentato le candidature per Camera e Senato. E l’ha fatto con un programma che non è semplice manifesto elettorale, ma un vero e proprio ‘programma di lotta, di trasformazione rivoluzionaria della società’ come ha dichiarato il segretario generale Marco Rizzo”.

“È il programma dei lavoratori, delle donne, dei disoccupati, dei pensionati, dei giovani che lottano per la costruzione di un’Italia socialista, di una nuova società che abolisca lo sfruttamento e la diseguaglianza sociale e liberi le energie, le forze produttive e le risorse collettive, oggi incatenate dagli interessi privati di un pugno di capitalisti, indirizzandole verso il progresso sociale e il soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori, realizzando l’uguaglianza sostanziale degli individui, consentendo così il pieno e libero sviluppo delle capacità umane”.

I punti fondamentali del programma sono: “Diritti dei lavoratori e piena occupazione (salario minimo intercategoriale, piena parità salariale, stop ad appalti ed esternalizzazioni, no ai contratti precari, orario di lavoro a 32 ore); riduzione delle tasse sul lavoro e abrogazione della Legge Fornero (tassazione dei grandi patrimoni e delle multinazionali, contrasto all’evasione, abolizione della legge Fornero, riduzione dell’età pensionabile a 60 anni); casa e sostegno alle famiglie (diritto alla casa con esproprio degli immobili detenuti a fini speculativi da banche e grandi società, investimenti per edilizia popolare, sostegno alla maternità e copertura di tutti i posti per gli asili nido, Sostegno alla natalità con sgravi fiscali per le famiglie)”.

E ancora: “Istruzione, sanità e cultura per tutti (abolizione dei ticket sanitari e blocco della privatizzazione della sanità, revisione delle modifiche del Titolo V della Costituzione, istruzione gratuita, abolizione dei contributi, libri di testo gratis, piano nazionale per la cultura nelle periferie, maggiori fondi per la ricerca); uscita da Unione europea e Nato (rottura dei trattati e delle leggi su mercato, difesa e moneta comuni, no al vincolo del pareggio di bilancio, chiusura delle basi americane e Nato sul territorio italiano, ritiro delle truppe da ogni scenario di guerra e riduzione della spesa militare)”.

“I candidati del Partito Comunista provengono dal mondo del lavoro; tra loro ci sono operai, impiegati, educatori. Nessun nome noto o ‘di cartello’”.

Ecco nomi e curricula di ciascuno.

Per la Camera: Angelo Davoli, 58 anni, pensionato, collegio plurinominale Liguria 1; Erika Alessandra Furci, 39 anni, operatrice socio sanitaria precaria, collegi plurinominali Liguria 1 e Liguria 2 e collegio uninominale 5 Genova Rapallo; Danilo Pichetto, 51 anni, autista Amt, collegio plurinominale Liguria 1 e collegio uninominale Liguria 2 Savona; Giorgia Magri, 30 anni, educatrice, collegio plurinominale Liguria 1 e collegio uninominale 4 Genova Bargagli; Andrea Viola, 40 anni, impiegato, ollegio uninominale Liguria 1 Sanremo; Paola Dadone, 32 anni, impiegata, collegio plurinominale Liguria 2 e collegio uninominale Liguria 3 Genova Serra Riccò; Andrea Merialdo, 31 anni, impiegato, collegio plurinominale Liguria 2; Lorenzo Mazzi, 34 anni, educatore, collegio plurinominale Liguria 2 e collegio uninominale 6 La Spezia.

Per il Senato: Thomas Antonio Johann Moro, 40 anni, guardia ai fuochi del porto di Genova, collegio plurinominale; Alessandra Herbst, 44 anni, ausiliaria di cooperativa sociale, collegio plurinominale, collegio uninominale Liguria 2 Genova San Fruttuoso; Sergio Pareschi, 62 anni, pensionato, collegio plurinominale e collegio uninominale 3 Genova La Spezia; Paolo Caviglia, 60 anni, lavoratore in proprio, collegio uninominale Liguria 1 Savona.