“Fai vincere Carcare”, incontro con i commercianti: “Massima sinergia per il rilancio del paese”

Carcare. Si è svolta presso i locali della SOMS di Carcare, una riunione tra il Comitato Elettorale “Fai vincere Carcare” e commercianti carcaresi. È stata una riunione costruttiva e collaborativa, durata oltre due ore, con la quale il Comitato ha avviato un processo di ascolto che continuerà con le associazioni, gli artigiani, le aziende, gli imprenditori, i liberi professionisti, i giovani e soprattutto con i cittadini carcaresi.

“Durante la riunione, è emersa da parte dei commercianti – una ventina quelli presenti – tanta voglia di fare e di rilanciare il paese dopo il periodo di crisi, per riportarlo a essere il centro della Val Bormida – affermano dalla lista in corsa per le prossime elezioni comunali a Carcare -. Diverse le tematiche affrontate: dal nuovo supermercato che sorgerà per volere dell’attuale Giunta alla periferia del paese su un’area verde di grande pregio alle aree verdi del paese in stato di sempre maggiore degrado, degli arredi urbani alcuni in stato pietoso, dalla scarsa illuminazione in alcune zone del paese alla pulizia delle strade per le quale è stato evidenziato uno spazzamento a dir poco carente. Si è anche parlato del degrado di alcune zone periferiche a causa delle deiezioni dei piccioni, del ruolo e della necessità di rilancio per le associazioni del territorio, dei prezzi degli immobili, della viabilità e soprattutto dell’eventualità di costituire una associazione dei commercianti (come in passato il CIV). Qualche esercente ha salutato questa ipotesi con entusiasmo, qualche altro con un po’ di scetticismo”.

“Noi del Comitato Elettorale “Fai vincere Carcare” crediamo che sarebbe una opportunità importante per tutti, perché avere maggiori coordinamento e sinergia tra gli operatori del settore darebbe un vantaggio non indifferente a tutti. Ecco perché da parte nostra abbiamo intenzione, nelle prossime riunioni, di tornare concretamente su questo argomento”.

“Una serata di sano confronto, riflessione e ascolto, nella quale abbiamo raccolto criticità e suggerimenti che saranno utili per costruire il programma elettorale nella parte dedicata al commercio, un settore che intendiamo valorizzare e sviluppare perché rappresenta l’anima del paese. Ai commercianti presenti è stato anticipato un questionario che il Comitato Elettorale “Fai vincere Carcare” distribuirà nei prossimi giorni a tutti gli esercenti carcaresi con lo scopo di conoscere problemi e potenzialità del settore dai diretti interessati” conclude.