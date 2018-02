“Fai vincere Carcare” all’attacco: “A pochi mesi dalle elezioni, De Vecchi e Bologna fanno la gara a chi la spara più grossa”

Carcare. “La campagna elettorale del Comune di Carcare deve ancora partire ma De Vecchi e Bologna fanno la gara a chi la spara più grossa”.

Parola del comitato elettorale “Fai vincere Carcare”, che non ha risparmiato un duro attacco al vicesindaco De Vecchi e al sindaco Bologna a pochi mesi dalle elezioni, snocciolando una serie di promesse elettorali del passato a quanto pare mai mantenute.

“Abbasseremo la Tosap, raddoppieremo i vigilantes, ordinanze a destra e manca che puntualmente non vengono fatte rispettare etc. La lista delle nuove promesse elettorali, a tre mesi dalle elezioni, è già piuttosto corposa e va ad aggiungersi a quella delle promesse fatte nella campagna elettorale di 5 anni fa che sono rimaste tali”.

“Qualche esempio? ‘Chiuderemo la centrale a cippato di via Cornareto’ ed è rimasto tutto come prima; ‘Rimoduleremo la tassa sui rifiuti in relazione ai nuovi criteri di raccolta differenziata’ e l’hanno rimodulata sì, ma in aumento, infatti in quattro anni è aumentata del 45 per cento; ‘Troveremo i finanziamenti per il recupero e l’ammodernamento dei locali della biblioteca civica di Villa Barrili’ e nessun intervento è stato fatto; ‘Costruiremo tre passerelle pedonali e ciclabili collegando via Abba con via Garibaldi, via Barrili con via dei Gaggioni e via XXV Aprile con via Nazionale Piemonte’ e di passerelle non ce n’è neanche l’ombra; ‘Completeremo i marciapiedi lungo la Sp 29 tra Vispa e Carcare’ e non l’hanno fatto”.

“’Progetto paese Giardino’ e l’aspetto di Carcare, lo possono giudicare tutti, non è certo migliorato; ‘Progetto mantenimento evitando il degrado del patrimonio pubblico’ e i giardini sono trascurati, la pavimentazione in porfido ormai ridotta a un colabrodo, gli arredi urbani in stato pietoso etc.); ‘pista ciclabile’ grida vendetta; ‘Perfezionamento del sistema di videosorveglianza’ ed è peggio di prima in quanto numerose telecamere non funzionano”.

“’Riconoscimento annuale da parte del Comune a quelle persone legate al mondo dello sport o dello spettacolo che ben figurano con il loro operato a livello nazionale ed internazionale’: abbiamo campionesse italiane di bocce, calciatori professionisti, arbitri internazionali di pallavolo e cantanti che vanno a Sanremo, ma non li hanno mai premiati”.

“Dopo aver portato Carcare, in particolare il centro storico, al collasso commerciale, è arrivato il momento delle nuove promesse elettorali, ed ecco: ‘Abbasseremo le tasse per i dehors’, dopo nove anni di mal governo del paese, l’amministrazione uscente rassicura i commercianti impegnandosi ad abbassare la Tosap”.

“Insomma, visto che il comitato elettorale ‘Fai vincere Carcare’ ha distribuito il questionario ai commercianti dove da una delle risposte date si evince la necessità di abbassare la pressione fiscale sui dehors, il vicesindaco si rende conto della situazione ed esce con un’altra promessa elettorale a circa due mesi dalle elezioni comunali”, hanno concluso da “Fai vincere Carcare”.