Pietra Ligure. A partire da lunedì 5 febbraio presso il servizio Cup dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sarà possibile effettuare nuove operazioni: la registrazione delle esenzioni per patologia, la registrazione delle esenzioni per il reddito, il cambio medico.

Il cittadino potrà quindi accedere ad un unico sportello per prenotare visite specialistiche ed esami di diagnostica e, con lo stesso operatore, registrare la propria esenzione o chiedere la variazione del medico di medicina generale o del pediatra. Tale attività sarà a breve estesa anche al servizio Cup dell’ospedale San Paolo di Savona.

Foto 2 di 2



Oltre ai punti Cup di questi due presidi ospedalieri, per queste operazioni i cittadini, potranno continuare a rivolgersi anche alle tradizionali sedi di Anagrafe sanitaria attive sul territorio dell’Asl2: ad Albenga in via Martiri della Foce 40 presso l’ospedale; a Finale Ligure in via Della Pineta 6; a Savona in via Collodi 13; a Carcare in via del Collegio 18.

“Questo servizio – spiega il direttore amministrativo Salvatore Giuffrida – si inserisce in una serie di iniziative orientate ad agevolare l’utenza nel momento di accesso ai nostri servizi, basate anche su una riorganizzazione del lavoro e sull’ottimizzazione delle risorse. A tale proposito si ringraziano per la fattiva collaborazione tutti gli operatori coinvolti, che hanno partecipato ad uno specifico percorso formativo e hanno consentito di realizzare questo progetto”.

“L’Azienda ha avviato da tempo un processo più ampio di attività, che riguardano sia il sistema di prenotazione degli esami che l’esecuzione degli stessi, rivolte a facilitare il rapporto con l’utenza, tra cui l’accesso diretto agli esami di laboratorio, a radiografie ed elettrocardiogrammi; il Cup in Farmacia e presso il Medico di base; i referti online e direttamente visibili dal medico, strategie messe in atto con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e semplificare le procedure”.