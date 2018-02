Escalation di furti nell’entroterra di Andora: quattro i colpi a segno in pieno giorno

Andora. Dopo l’entroterra di Albenga, costretto a più riprese negli ultimi mesi a fare i conti con la criminalità, ora tocca, suo malgrado, all’entroterra di Andora e ai suoi residenti, presi di mira dai malviventi che, nel pomeriggio di lunedì, hanno messo a segno diversi colpi.

Location prescelta dai ladri, la frazione di San Bartolomeo e, in particolare, alcune abitazioni situate in via Divizia, tutte “vuote” nella manciata di ore in cui sono avvenuti i furti. I malviventi, infatti, hanno probabilmente atteso l’uscita degli inquilini, prima di entrare in azione. Una volta all’interno degli alloggi, poi, hanno razziato tutto il possibile, dai piccoli preziosi ai gioielli ai contanti, riservando una brutta sorpresa ai residenti al rientro nelle proprie abitazioni.

Almeno quattro i colpi andati a buon fine, anche se pare che i ladri abbiano provato ad entrare in altri alloggi, ma con scarsa fortuna, decidendo poi di desistere e di darsi alla fuga. In questo caso, nessun aiuto alle forze dell’ordine arriverà dagli occhi elettronici poiché la zona in questione risulta priva di sistemi di videosorveglianza.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Andora, al lavoro per risalire all’identità dei malviventi.