Escalation di furti nel savonese, allarme del Silp Cgil: “Servono più uomini sul territorio”

Savona. “La provincia di Savona sta vivendo una fase drammatica. L’escalation di furti che stanno colpendo i cittadini, da Ponente a Levante, senza sosta da giorni, culminati nella sparatoria di ieri a Stella, non fa, purtroppo, che confermare come le forze dell’ordine non riescano ad avere risorse sufficienti per sconfiggere questo grave fenomeno che mette in ginocchio la tranquillità pubblica”. A rilanciare l’allarme è il segretario provinciale del Silp Cgil Luigi Sanguinetti.

“Gli uffici sono allo stremo, lo stiamo ripetendo da troppo tempo, ma non si fa nulla. Una provincia che annovera uno degli scali turistici più importanti del Mediterraneo, un territorio meta di vacanza per moltissimi personaggi famosi. Alassio, Finale Ligure, Varigotti, Varazze, l’entroterra, cittadine incantevoli che rischiano di non essere più vivibili. Furti efferati e scorrerie di bande violente che sembrano tenere in scacco i cittadini. Occorre intervenire subito. Bisogna fermare tutto questo. Chiediamo più uomini” prosegue Sanguinetti.

“È’ tempo, troppo tempo, che abbiamo lanciato l’allarme. Dobbiamo aspettare epiloghi che riempiono i telegiornali di tutte le reti televisive affinché il territorio venga rinforzato con l’invio di poliziotti? La nostra protesta non si fermerà! Altro che giocare con i numeri e pensare di chiudere presidi di sicurezza per far tornare i conti. Potenziare subito Questura, Polizia stradale, Polizia di Frontiera, Polizia ferroviaria, Polizia postale; tutti reparti in grave carenza di personale. E poi parliamo di settimane corte agli uffici investigativi. Incredibile” conclude il segretario provinciale del Silp Cgil.