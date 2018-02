Enpa soccorre tre gabbiani reali feriti da ami e lenze: “Abolire o limitare la pesca sportiva”

Savona. I volontari della Protezione Animali savonese hanno soccorso tre gabbiani rimasti feriti a Finale Ligure, Noli e Spotorno.

“Il primo volatile è stato recuperato sulla spiaggia di San Donato con alcuni ami conficcati nelle zampe e nel petto; il secondo è stato soccorso vicino al bar Splendor a Noli ed era ferito al becco ed alla lingua; l’ultimo è stato rinvenuto vicino ai bagni L’Ancora a Spotorn con ami nelle ali e nel becco. Ora tutti e tre gli animali sono in cura presso i volontari dell’Enpa”.

Secondo la Protezione Animali savonese “la pesca sportiva, o cosiddetta ricreativa, dovrebbe essere abolita o, almeno, limitata con obbligo d’uso dei semplici attrezzi di una volta, canna, lenza ed amo e divieto dei mezzi supertecnologici attuali; come le esche artificiali, che riproducono ogni tipo di pesce identico a quello vero, irto di ami, per attirare povere prede sempre più rare in un mare sempre più vuoto”.

“Neppure i gabbiani reali riescono a distinguere un pesce finto da uno vero e finiscono sempre più spesso gravemente feriti dagli ami e dalle lenze, perdute o abbandonate da qualche maleducato ‘sportivo ricreativo’. Ed i volontari dell’Enpa sono sempre più impegnati nel recuperare e curare soggetti devastati dalle conseguenze del loro dannoso e crudele passatempo”.

“Ma l’esercito di pescatori ‘ricreativi’, oltre un milione in Italia e 165 mila censiti in Liguria, è tranquillo, perché caro ai politici locali e nazionali che, recentemente, hanno confermato le norme che consentono di usare attrezzi professionali come nasse e palamiti e catturare fino a cinque chili di animali al giorno”.