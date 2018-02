Ennesimo incidente sull’autostrada: code e rallentamenti tra Feglino e Savona

Spotorno. Ha causato diversi chilometri di coda l’ennesimo incidente stradale verificatosi questo pomeriggio sull’Autostrada dei Fiori.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16.30 nel tratto compreso tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Protagonista un’auto con a bordo tre ragazzi. Il conducente del mezzo, per ragioni non meglio chiarite, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo sbandando contro i guard-rail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona e due ambulanze della croce bianca di Spotorno, oltre al personale dell’autostrada. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del San Paolo con lievi ferite.

L’incidente ha causato code e rallentamenti lungo tutta la tratta: tra Feglino e Savona il serpentone di veicoli ha toccato quota 6 chilometri di lunghezza.