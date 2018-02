Savona. Non si lascia abbattere dai sondaggi che stimano sia indietro di cinque punti rispetto a Sara Foscolo, ma si prepara ad iniziare il viaggio che, da domani, lo porterà attraverso i 56 Comuni del secondo collegio uninominale per la camera nel quale è candidato. Gianluigi Granero, presidente di Legacoop e candidato per il Pd, appare molto motivato e spiega la sua ricetta per la “remuntada”: “Non sono cinque punti da recuperare, ma abbiamo numeri assai migliori. Comunque si recupera con la serietà, con l’impegno e dimostrando che si conoscono i temi del territorio e che su questi ci si può impegnare davvero”

Da domani Granero attraverserà quindi il territorio compreso tra la provincia di Savona e la città metropolitana di Genova e le tappe si potranno seguire da una mappa interattiva sul suo sito internet (gianluigigranero.it) che segnerà in verde gli appuntamenti fatti e in rosso quelli da fare.

“E’ un viaggio che vogliamo serva per valorizzare il meraviglioso territorio di questa parte di Liguria che credo possa rappresentarla nella sua totalità” spiega Granero.

“Quella che affrontiamo è una gara veramente impegnativa, ma credo che i temi che andremo a sollevare nei prossimi giorni, oltre ai 56 impegni che mi porterò dietro dai territori che toccheremo, la serietà e l’impegno ci daranno ragione il prossimo 4 marzo” conclude il candidato del Pd.