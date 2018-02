Elezioni, il leghista Bruzzone incontra gli elettori a Urbe

Urbe. Tappa a Urbe per Francesco Bruzzone. Il candidato della Lega Nord al Senato in Liguria ha incontrato gli elettori nella frazione di Vara Superiore, nel comune in provincia di Savona.

Bruzzone ha illustrato le proprie proposte e il programma elettorale del centrodestra e per ascoltare le esigenze del territorio.

“Grande partecipazione per una serata per parlare di tante tematiche che stanno a cuore dell’entroterra, un territorio che deve essere difeso e rappresentato” il commento di Francesco Bruzzone.