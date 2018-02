Elezioni, gli assistenti sociali incontrano i candidati della sinistra: “Speriamo che agli impegni seguano i fatti”

Liguria. “Credo si possa senz’altro definire positiva l’interlocuzione che – alla vigilia delle imminenti elezioni – abbiamo avviato nel corso di un incontro ospitato nella sede dell’Ordine con i candidati della sinistra che aspirano ad entrare in Parlamento. Ci auguriamo che agli impegni presi seguano fatti concreti”.

Così Giovanni Cabona, Presidente del Consiglio regionale della Liguria dell’Ordine degli Assistenti sociali al termine dell’incontro che il Consiglio ha avuto con Enrica Maria Tonola, candidata al Collegio plurinominale della Camera Liguria 1 per la lista “Liberi e uguali” e con Giacomo Marchetti, candidato al Collegio uninominale del Senato Genova per la lista “Potere al popolo”.

“Da entrambi – dice Cabona – non sono mancate critiche, anche feroci, alla attuale situazione ligure e genovese dei servizi alle persone e alla tutela e alla fruibilità dei diritti. Tonola e Marchetti, pur con diverse sottolineature circa gli strumenti per migliorare la situazione in atto, hanno posto l’accento sulla necessità di migliorare le azioni in tema del contrasto alla povertà e di accelerazione dell’integrazione socio sanitaria . Tra gli impegni presi, quello della riproposizione nella prossima legislatura dello jus soli e di modalità nuove per affrontare il tema migrazione”.

“Credo che la figura dell’assistente sociale faccia bene ad avviare una stagione di confronto nuovo con la politica. Solo se saremo in grado di far toccare con mano quelli che sono i problemi veri che ogni giorno dobbiamo affrontare potremo sperare che si avvii – da parte del Legislatore, ma anche da parte delle Amministrazioni locali – quel rafforzamento dei servizi sul territorio, principale strumento per consentire di affrontare e tentare di risolvere i problemi e i bisogni dei singoli, in particolare quelli fragili, e delle comunità”.

Previsti, nei prossimi gironi, ulteriori incontri con i candidati di altri schieramenti politici in corsa per la Camera e il Senato.