Savona. Ieri l’asessore regionale al turismo e al lavoro Gianni Berrino, il candidato alla Camera di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci e il consigliere comunale di Savona Simona Saccone hanno passato la giornata tra le eccellenze del territorio.

La visita è partita dall’azienda Besio, eccellenza del chinotto, ed è proseguita ad Albissola a conoscere le associazioni del presepe degli abissi, la casa delle arti e il presidente dei Bagni Marini. La giornata savonese è proseguita con una visita guidata alla fortezza del Priamar con l’ingegner Massucco di Italia Nostra e il Professor Varaldo del museo archeologico.

Il giro si è concluso con una speciale visita alla torretta di Savona aperta per l’accasione dal presidente dei marinai italiani di Savona Luca Ghersi.

“Conoscere il territorio supportare le eccellenze e rilanciare la nostra zona a livello turistico è il fine di Fratelli d’Italia con l’asessore alla regione Gianni Berrino e in caso di vittoria del nostro candidato alla camera Iacobucci. I giri per conoscere il territorio sono solo all’inizio per Iacobucci, un uomo che da anni lavora per migliorare le condizioni della nostra liguria sia dalla regione che dalla provincia di Imperia” spiegano fa Fratelli d’Italia.