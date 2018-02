Elezioni 2018, tour dei candidati 5 Stelle nel ponente savonese

Savona. Da Carcare a Finale Ligure, passando per Pietra Ligure, si apre sabato 24 febbraio una tre giorni di eventi pubblici organizzati dal MoVimento 5 Stelle lungo il ponente ligure, in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. “Un’importante occasione per conoscere i candidati dei collegi uninominali e plurinominali del territorio e confrontarsi coi cittadini sui principali punti del programma a 5 Stelle, dalla sanità all’ambiente, al turismo” si legge in una nota del M5S.

Ecco, nel dettaglio, il calendario completo degli eventi:

Carcare

24 febbraio, ore 14

Soms, piazza Caravadossi

Intervengono: Fabio Romano (candidato collegio plurinominale Camera Liguria 1 – Imperia, Savona, Sestri); Daniela Marenco (candidata collegio plurinominale Senato Liguria); Nicoletta Guglielmo (candidata collegio plurinominale Camera Liguria 2 – Genova, La Spezia); Elena Botto (candidata collegio plurinominale Senato Liguria); Alice Salvatore, Marco De Ferrari e Andrea Melis (consiglieri regionale M5S Liguria); Manuel Meles (consigliere comunale M5S Savona)

Tema: Ambiente, Salute, Territorio e Sviluppo.

Pietra Ligure

25 febbraio, ore 21

Centro Polivalente Rosselli, via Nino Bixio 4

Intervengono: Leda Volpi (candidata collegio uninominale Camera Liguria 2 – Savona); Massimo Conio (candidato collegio uninominale Senato Liguria 1- Savona); Matteo Mantero (candidato collegio plurinominale Senato Liguria); Andrea Melis (consigliere regionale M5S Liguria)

Tema: Prevenzione e organizzazione sanitaria.

Finale Ligure

26 febbraio, ore 20.30

Sala Gallesio, via Tommaso Pertica 24

Intervengono: Leda Volpi (candidata collegio uninominale Camera Liguria 2 – Savona); Massimo Conio (candidato collegio uninominale Senato Liguria 1- Savona ); Sergio Battelli (candidato collegio plurinominale Camera Liguria 1 – Imperia, Savona, Sestri); Simone Valente (candidato collegio plurinominale Camera – Liguria 2 – Genova, La Spezia); Matteo Mantero (candidato collegio plurinominale Senato Liguria); Ilaria Mastrorosa (candidato collegio plurinominale Camera Liguria 1 – Imperia, Savona, Sestri); Fabio Romano (candidato collegio plurinominale Camera Liguria 1 – Imperia, Savona, Sestri); Elena Botto (candidata collegio plurinominale Senato Liguria); Andrea Boccaccio (candidato collegio plurinominale Senato Liguria); Daniela Marenco (candidata collegio plurinominale Senato Liguria); Andrea Melis (consigliere regionale M5S Liguria);

Tema: Turismo.