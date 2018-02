Elezioni 2018, Toti: “Candidati forti e squadra unita”. Tappa ligure per Salvini

Liguria. A margine della presentazione della “nuova” scuola di via Cavour ad Andora, questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato sulla vicenda spinosa delle candidature di Forza Italia e degli stessi rapporti con la Lega Nord in vista del voto del 4 marzo.

Il governatore ligure rispedisce al mittente le voci di problemi e mal di pancia all’interno di Forza Italia, così come le accuse di “paracadutati” nelle liste, affermando: “Non ci sono divisioni o problemi. Credo che abbiamo messo in campo ottime candidature e una squadra forte e rappresentativa in vista delle elezioni politiche”.

“Con la Lega Nord va tutto a gonfie vele e daremo massimo sostegno al segretario e assessore Edoardo Rixi nel collegio di Genova così come a tutti i nostri candidati della coalizione di centrodestra nei collegi uninominali. In Liguria possiamo ottenere un ottimo risultato confermando il nostro trend positivo” aggiunge il governatore ligure.

E sempre in tema di Lega Nord: “C’è un patto di governo e di programma serio e concreto e su quello lavoriamo: tra l’altro Salvini ha scelto di essere capolista in Liguria dando un segnale forte a questa terra e ai cittadini liguri. E proprio questa settimana sarà nel nostro territorio per la campagna elettorale, venerdì, e saremo assieme al Festival di Sanremo”.

“Siamo una coalizione forte e competitiva e tutti daranno un grande sostegno ai nostri candidati” conclude Toti.