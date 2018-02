Elezioni 2018, il Nuovo Psi a sostegno del centrodestra

Liguria. “I Socialisti Liberali del Nuovo PSI voteranno la lista dove sono candidati i socialisti e i riformisti. No a una Sinistra Antisocialista. Con Forza Italia per dare un Governo all’Italia in Europa”. Lo afferma in una nota il segretario regionale del Nuovo Psi Giuseppe Vittorio Piccini.

“Stiamo con Silvio Berlusconi per sbarrare la strada al M5S che non ha nulla da offrire al Paese se non miseria e ignoranza”.

“Il 4 marzo vota per l’Italia. Sulle due schede barra il simbolo di Forza Italia – Silvio Berlusconi Presidente. E’ l’unico modo valido per votare alla Camera e al Senato i moderati e i riformisti. Il voto così espresso vale anche per il candidato della coalizione di centrodestra all’uninominale”.

“I Socialisti Liberali sono con Silvio Berlusconi che ha candidato nel Paese, fra gli altri socialisti riformisti, Stefania Craxi e Alessandro Battilocchio, oltre che Stefano Parisi a presidente della Regione Lazio” conclude il segretario Piccini.