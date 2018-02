Elezioni 2018: l’ex ministro Lupi a Savona per il via alla campagna elettorale di “Noi con l’Italia”

Savona. Domani, domenica 11 febbraio, alle ore 21:00, l’On. Maurizio Lupi ex Ministro delle Infrastrutture, sarà a Savona presso Villa Cambiaso in Via Torino ad aprire la campagna elettorale di “Noi con l’Italia” in Liguria e a presentare i candidati del partito nelle circoscrizioni liguri.

La scelta di Savona è dettata dalla grande presenza di savonesi nelle liste del partito di Fitto e Cesa, infatti capolista nel collegio plurinominale Liguria 1 è Silvia Bottaro seguita al n° 3 della lista da un altra donna savonese Barbara Cipollina, stessa posizione del segretario Savonese dell’Udc Roberto Pizzorno nella lista ligure del Senato.

Tutti presenti alla serata unitamente agli assessori Genovesi Arianna Viscogliosi e Matteo Campora candidati nel collegio plurinominale Liguria 2 in cui il capolista sarà Andrea Costa, consigliere Regionale anche lui presente alla serata. Presenti anche il capolista per la lista del Senato Salvatore Muscatello e il Sanremese Cesare Borghi candidato nella lista plurinominale di “Noi con l’Italia” nel collegio plurinominale Liguria 1.