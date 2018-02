Savona/Albenga. Visita ligure per il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Come anticipato da IVG.it nella giornata di ieri, con l’annuncio del governatore ligure Giovanni Toti, il segretario nazionale del Carroccio è atteso venerdì in Liguria per la campagna elettorale.

In mattinata sarà a Genova per una visita ai banchetti dei militanti del Carroccio in via XX Settembre. In seguito alle ore 12 e 30 Salvini sarà a Savona, nella Darserna, per un incontro con i cittadini e la presentazione dei candidati del Carroccio nei colleghi del savonese e del ponente ligure. A seguire il leader della Lega Nord sarà ad Albenga, in piazza del Popolo, intorno alle 14 e 20, per un incontro nel gazebo allestito dal Carroccio. Nel pomeriggio, poi, Salvini si sposterà nel ponente della regione ed è prevista una tappa anche a Sanremo.

“Il nostro segretario Matteo Salvini, candidato al Senato nel collegio plurinominale della Liguria e nostro candidato premier, sarà qui con noi venerdì 9 febbraio, per confermare la sua vicinanza al nostro territorio e incontrare gli elettori, i militanti, i sostenitori della provincia di Savona”, dichiara il segretario provinciale della Lega Nord Roberto Sasso del Verme.

“Sono davvero felice che il capitano sia sceso in campo in Liguria. La sua candidatura rapprese un enorme valore aggiunto per la Lega Nord nel territorio ligure e lo ringrazio personalmente per la sua visita in provincia di Savona nonostante i numerosissimi impegni di questa campagna elettorale. Lo accoglieremo a braccia aperte e con grande entusiasmo” aggiunge Sasso del Verme.

Ad accompagnarlo, oltre al segretario provinciale Roberto Sasso del Verme, anche il segretario Ligure Edoardo Rixi (candidato alla Camera dei Deputati) e i candidati del territorio. “Abbiamo una squadra forte e competitiva e siamo sicuri che il savonese darà il suo contributo per l’affermazione della Lega Nord e per portare a Roma i suoi rappresentanti” conclude il segretario provinciale del Carroccio.