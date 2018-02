Elezioni 2018, incontro a Savona con i candidati della coalizione di centrodestra

Savona. Domani, martedì 13 febbraio, si terrà alle 18 a Savona, nella Sala del Sibilla presso la Fortezza del Priamar in Corso Mazzini, l’evento di coalizione del centrodestra per le prossime elezioni politiche.

All’incontro elettorale saranno presenti Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante; Sara Foscolo, candidata della Lega per la Camera nel collegio uninominale Liguria 2 e nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante; Paolo Ripamonti, candidato della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 1 Ponente; Francesco Bruzzone, candidato della Lega per il Senato nel listino proporzionale.

All’incontro è prevista la presenza anche del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, e del sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.