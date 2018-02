Elezioni 2018, Fratelli d’Italia: ecco i candidati. Polemica ad Alassio per una frase del sindaco Canepa

Alassio. Stoccata al sindaco di Alassio Enzo Canepa da parte di Fratelli d’Italia, alleato del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. Nel mirino del coordinamento cittadino del partito della Meloni finisce una frase del primo cittadino alassino, che non è andata giù al gruppo alassino di Fratelli d’Italia.

Ecco le dichiarazioni del Sindaco Canepa: “… Totale appoggio al centrodestra per l’importante appuntamento delle elezioni politiche affinché Forza Italia e Lega possano ottenere ad Alassio e in Liguria un ottimo risultato”, prende atto che il sindaco pro-tempore non considera Fratelli d’Italia come partito della coalizione di centrodestra… “.

“Fratelli d’Italia prende atto che il sindaco pro-tempore non considera Fratelli d’Italia come partito della coalizione di centrodestra” tuona il coordinatore cittadino Roberto Crosetto.

“Ricordiamo solo per dovere di cronaca che Fratelli d’Italia è un importante alleato del Centro destra e che in questa sfida nazionale delle elezioni del prossimo 4 marzo è impegnata con il massimo dello sforzo e con importanti candidati anche a livello regionale per portare la compagine al successo e quindi al governo” conclude Crosetto.

Ecco i candidati liguri di Fratelli d’Italia:

Senato

Capolista Antonio Opicelli,genovese, avvocato, saggio del Comune di Genova, classe 1966; Deborah Mognol, nata a Bordighera nel 1977, commerciante del comune di Ventimiglia; Alberto Campanella, avvocato, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Genova; Cristina Cecconi, classe 1975, attiva nel settore sociale.

Camera 1:

Capolista Massimiliano Jacobucci, di San Remo classe 1968, già consigliere comunale a Bordighera e assessore in provincia di Imperia e consigliere regionale. Oggi lavora in banca, presiede la fondazione Borea ed è vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Liguria; Sara Serafini, già assessore alla cultura del Comune di Imperia, nata a Imperia nel 1975; Valeriano Vacalebre, consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Genova e presidente della commissione cultura, del Comune di Genova. Dipendente della Regione Liguria, nata nel 1977; Luana Bezzi, nata a Voltri nel 1983 vive a Varazze.

Camera 2:

Capolista Stefano Balleari, vicesindaco ed assessore della città di Genova, da 10 anni nel consiglio comunale di Genova. Nato a Genova nel 1958; Maria Grazia Frija, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a La Spezia dove è nata nel 1971; Antonino Gambino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Genova con delega alla protezione civile. Classe 1979 di professione assicuratore; Patrizia Altobelli, già consigliera comunale di Sant’Olcese oggi responsabile della Valsecca per Fratelli d’Italia, imprenditrice classe 1954.