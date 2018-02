Elezioni 2018, De Vincenzi (Pd): “Fondamentale riaffermare valori e principi dell’antifascismo”

Vendone. “Nessuna manipolazione o strumentalizzazione politica (come giù qualcuno vuole far intendere): ora più che mai bisogna ricordare e riaffermare i valori e i principi dell’antifascismo”. Lo ha detto oggi il consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni politiche Luigi De Vincenzi in vista dell’appuntamento di domani a Vendone, con l’iniziativa organizzata dall’associazione “Fischia il Vento”, con la collaborazione dell’Anpi, e la sottoscrizione del “patto antifascista con gli elettori”, che vedrà protagonista lo stesso esponente Dem.

“Sono sempre stato convintamente antifascista, d’altronde sono il nipote del primo sindaco della Liberazione a Pietra Ligure e provengo da una famiglia dichiaratamente antifascista che ha sempre sostenuto i partigiani e i valori di libertà e democrazia” aggiunge De Vincenzi.

“Mi sono iscritto all’anagrafe antifascista. Credo che sia un segnale importante proprio in questo momento storico e politico nel quale qualche forza politica sembra abbia dimenticato la memoria e i principi fondanti del nostro vivere democratico. Non si può perdere la memoria ma soprattutto servono atti e fatti concreti che affermino e riaffermino con forza i nostri ideali”.

“Per questi motivi ringrazio personalmente l’associazione Fischia il Vento e l’Anpi per questa importante e significativa iniziativa: la mia partecipazione, la mia sottoscrizione del patto rappresenta la prosecuzione del mio percorso formativo e politico”.

Anche gli altri candidati del Pd alle elezioni politiche aderiranno all’invito dell’associazione “Fischia il Vento” e delle Anpi del ponente ligure a rinnovare il patto antifascista davanti al cippo commemorativo che ricorda Felice Cascione a Curenna, frazione di Vendone, nell’entroterra di Albenga.