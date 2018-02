Liguria. Sono 50 i candidati liguri alle elezioni politiche del 4 marzo ad aver sottoscritto il documento di Confartigianato per lo sviluppo della Liguria. Il programma contiene otto priorità e le relative proposte concrete a favore delle micro e piccole imprese liguri che l’associazione, a livello regionale, ha sottoposto ai candidati liguri per un impegno formale: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario, favorire l’accesso al credito, sostenere la crescita e la competitività, proseguire e migliorare gli interventi per lavoro e formazione, costruire un percorso di successo per Impresa 4.0 e digitale, valorizzare le microimprese, risolvere il nodo delle infrastrutture e dei collegamenti, aiutare i giovani.

Ecco i candidati sottoscrittori. Per “10 volte meglio” Francesco Antonio Lato, Saverio Murgia, Cristina Raso e Federico Sara (Camera). Per Forza Italia Elisa Balestra, Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè e Santiago Vacca (Camera) e Angelo Vaccarezza (Senato). Per Fratelli d’Italia Stefano Balleari, Luana Bezzi, Massimiliano Iacobucci e Sara Serafini (Camera) Per “Il Popolo della Famiglia” Maria Patrizia Selvaggi (Camera). Per la Lega Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Manuela Gagliardi, Edoardo Rixi, Daniela Segale e Lorenzo Viviani (Camera) e Francesco Bruzzone, Sonia Paglialunga, Stefania Pucciarelli e Paolo Ripamonti (Senato). Per “Liberi e Uguali” Luca Pastorino ed Enrica Maria Tonola (Camera).

Per il Movimento 5 Stelle Sergio Battelli, Terenzio Dazzini, Federico Manfredi Firmian e Marco Rizzone (Camera) e Mattia Crucioli e Matteo Mantero (Senato). Per “Noi con l’Italia” Cesare Borghi, Andrea Costa (Camera). Per il Pd Lorenzo Basso, Massimo Caleo, Gianluigi Granero, Raffaella Paita, Sergio Pippo Rossetti, Anna Russo, Mario Tullo e Franco Vazio (Camera) e Luigi De Vincenzi, Anna Giacobbe, Juri Michelucci, Emiliana Orlandi, Roberta Pinotti e Vito Vattuone (Senato). Per “Partito Valore Umano” Maria Antonietta Di Rienzo e Matteo Petta (Camera).

Confartigianato Liguria effettuerà un’attività di valutazione dei parlamentari eletti sulla base di quanto già realizzato con il rating di mandato 2013-2018 e ne darà atto pubblicamente.

Le dichiarazioni di impegno sottoscritte e le interviste realizzate ai candidati sono consultabili a questo link: http://www.confartigianatoliguria.it/node/5985.