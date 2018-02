Elezioni 2018, i candidati del Partito Comunista incontrano gli elettori

Varazze. Il 4 marzo si avvicina e le forze politiche incontrano i cittadini del territorio, cercando anche di convincere gli eventuali indecisi.

Questa volta tocca ai candidati locali del Partito Comunista, pronti ad un faccia a faccia con gli elettori a Varazze.

L’appuntamento è fissato per domani, alle 21, nella sala comunale “Fratelli Stellati” in via Nocelli.