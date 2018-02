Albenga. Quest’oggi ci sarà il conferimento di incarico dell’autopsia sul corpo di Lucia Chinazzo, l’ottantanovenne trovata deceduta ieri sera, intorno alle 20, nel suo appartamento di via Nino Bixio ad Albenga. Ma, in attesa dei risultati dell’esame autoptico, che sarà eseguito domani dal dottor Marco Canepa nelle prossime ore, gli inquirenti, tramite le testimonianze di parenti e conoscenti e i risultati delle indagini svolte nelle ultime 24 ore, hanno cominciato a delineare i contorni della vicenda, finora avvolta in un alone di mistero.

Pare, infatti, che l’anziana avesse comunicato alle persone a lei più vicine la volontà di morire e la figlia, Paola Balocco, l’avrebbe probabilmente “aiutata” nel suo intento, fornendole una dose degli stessi psicofarmaci che prende lei.

Potrebbe essere stata l’ottantanovenne ad assumerli direttamente di suo pugno e per sua volontà. Quindi, la figlia, molto legata alla madre avrebbe assunto a sua volta gli psicofarmaci per cercare di ridurre il proprio stato di shock o, più probabilmente, per togliersi la vita a sua volta.

Ipotesi, quelle formulate dai carabinieri, che si sono basate su riscontri apparentemente incontrovertibili e che trasformerebbero la vicenda in un omicidio seguito da un tentativo di suicidio. Per questo motivo la donna, attualmente ricoverata all’ospedale Santa Corona e ancora in stato di semi-incoscenza a causa dei farmaci ingeriti, è stata indagata per “aiuto al suicidio” (art.580 del Codice Penale).

Ma ci sono ancora alcuni tasselli da ricostruire, piccoli e grandi indizi che potrebbero comunque stravolgere la dinamica dell’accaduto.

Tra i testimoni è stato ascoltato anche il marito di Paola Balocco, il primo a recarsi nell’appartamento e a fare la macabra scoperta, dopo aver tentato ripetutamente di contattare le due donne telefonicamente, ma senza risposta. Ad aprire la porta dell’alloggio era stata la stessa Balocco, che presentava una profonda ferita alla testa e che è svenuta poco dopo a causa della massiccia assunzione di farmaci. E all’interno dell’appartamento, riverso sul pavimento, c’era il corpo senza vita di Lucia Chinazzo.