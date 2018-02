Domani sera ad Albenga: Era Serenase__live__\" Messico & Nuvole \"

Due Circoli ARCI assieme per un’unica grande serata:

ARCI ” Messico&Nuvole” Albenga in collaborazione con ARCI ” Brixton ” Alassio presentano :

———————————————————-

ERA SERENASE_live

———————————————————-

Era Serenase nasce nell’estate 2014 dai cugini Davide “EraSfera” Brancato (rapper e songwriter) e Serena “Serenase” Gargani (cantante, beatmaker e videomaker). Il duo decide di scrivere, registrare e girare il video della canzone “Minyponi” nel giro di due giorni, quasi per scommessa. Il risultato è divertente e nei mesi successivi escono su youtube con altri due brani, “Cartongesso” e “Crystal-Ball”. Quest’ultima canzone porta il duo tra i cinque selezionati della categoria rap/hip-hop del concorso per cantautori “Genova per Voi” nel 2015.

Da qui nasce il desiderio di dedicarsi al primo album, chiusi nella loro casa in campagna tra orto, galline e capre. “Crystal-Ball”, il primo disco, è in uscita il 20 ottobre per The Prisoner Records ed è stato anticipato da “Letargo”, il primo video/singolo che ha portato il duo a diventare “Artisti della Settimana” per MTV New Generation/Just Discovered e a suonare in importanti live tra cui la data estiva al Goa Boa a Genova, nella stessa sera con Samuel, Canova ed altri artisti.

————————————————————-

Prima e dopo il live ci farà ballare il nostro amico Ascanio aka dj Tarma

————————————————————

evento c/o ARCI “Messico&Nuvole” , via Piave 12O , Albenga (SV)

INGRESSO CON TESSERA ARCI