Il diciannovenne savonese “Healness” debutta con il suo primo EP

Savona. Chi lo ha già visto sul palco lo conosce con il nome di “Healness”. Dietro al nome d’arte del cantautore savonese però c’è il diciannovenne Daniele Valanzola che ora è pronto a debuttare con il suo primo EP.

Healness ha esordito come solista nel panorama dei cantanti emergenti nel 2015 proponendo in diversi locali i suoi lavori e alcune delle cover che più lo legano alla musica. Ora il giovane artista ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti pubblicando appunto il suo primo EP: il prodotto di un mix di generi vicino all’alternative, l’indie rock, il funk, il blues e il pop rock.

Si tratta di un lavoro completamente inedito, nato dalla collaborazione di Valanzola con il noto bassista e produttore Andrea Bottaro. Ad anticipare l’uscita dell’intero lavoro in studio (prevista per marzo), dal 25 febbraio 2018 sarà disponibile il primo singolo “March’s Flowers”, insieme al relativo videoclip, realizzato da Margherita Ferrari.

Inizia così il nuovo percorso di Healness, accompagnato, appunto, da Andrea Bottaro al basso, Daniele Crisafulli alla batteria e Simone Pastrengo alla chitarra, che saranno presenti al “Raindogs House” (Officine Solimano) di Savona, il 24 febbraio, per la seconda data insieme.