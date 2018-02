Dehors rimosso in piazza del Popolo, il proprietario del bar accusa: “Scrissi al Comune per regolarizzarmi”

Buongiorno,

sono Marco Nicosia, il gestore del bar “Al Baretto” di piazza del Popolo di Savona, accanto all’ufficio distaccato della polizia locale, uno dei locali ai quali è stato rimosso il dehors.

Nei mesi di ottobre e novembre 2016 e nell’aprile 2017 ho provato a scrivere al Comune di Savona per regolarizzarmi e non ho mai ricevuto risposta e sopratutto mi sono trovato in una crisi economica da quando, il 4 novembre 2016, il Comune di Savona ha chiuso i bagni pubblici di piazza del Popolo.

Ho perso molta clientela del mio bar, ma anche i turisti delle navi e gli ambulanti del mercato (oltre ai suoi frequentatori). Ecco perche mi son trovato in crisi: fino a novembre 2016 non avevo questi problemi. Sono qui dal 2004 e non ho mai avuto questi tipi di problemi. E’ una vergogna che a Savona non esistano i bagni pubblici: il commerciante ha giustamente degli obblighi con il Comune però anche il Comune, che ha chiuso tutti i bagni pubblici di Savona, non aiuta il commercio, ma lo rovina.

Stendiamo un grande velo pietoso sulla gestione dell’accoglienza con i crocieristi e i turisti da parte dell’amministrazione comunale. Noi saremo in diffetto, ma siamo senza bagni pubblici. Invece di venire quando sono in campagna elettorale a cercar voti, vengano qui quando abbiamo bisogno di parlare con gli ammnistratori. Sanno solo fare scarica barile, ma gli amministratori sanno che sono stati eletti anche coi voti dei commercianti.

Marco Nicosia