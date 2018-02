Cristina Rava: “Passo in Rizzoli e scrivo una nuova serie noir. Con sorpresa”

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Nell’entroterra albenganese abita una delle autrici noir più apprezzate in Italia, Cristina Rava. Non la conoscevo personalmente, pertanto l’ho contattata via Messenger (quanto amo questi mezzi!) per chiederle un appuntamento e fare una chiacchierata su di lei e sui suoi libri. Disponibilissima, simpatica, ironica, brillante, che dire: mi ha conquistata! Si crea subito empatia e parla tanto e liberamente, così cerco di ascoltarla senza interromperla.

Cristina Rava è ligure e proprio sul nostro territorio ambienta i suoi libri. Autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir con cinque gialli che vedono al centro il commissario Bartolomeo Rebaudengo, tutti pubblicati da Frilli. Con Garzanti invece ha aperto una nuova serie dedicata alla medico legale Ardelia Spinola: “Un mare di silenzio” (2012) “Dopo il nero della notte” (2014), “Quando finiscono le ombre” (2016) e “L’Ultima sonata” (2017), che chiude il ciclo.

I LIBRI

“Scrivo e invento storie realistiche. Non ci sono sviluppi particolarmente macchinosi, laboriosi. C’è una certa semplicità, un riferimento al concetto di “banalità del male” di Hannah Arendt.

Ovviamente c’è il mistero, l’aspettativa, ma non punto sugli effetti speciali. Non c’è efferatezza, insomma, piuttosto mi soffermo sull’aspetto psicologico dell’assassino, andando a “sfrugugliare” nell’anima delle persone e raccontare il travaglio di sensazioni, di emozioni e di sentimenti. Parlo del disagio mentale, con valenza di tipo patologico, di quel processo psicologico che porta una persona a decidere di uccidere, invece di trovare soluzioni meno tragiche e metto il lettore nella condizione di porsi un quesito: il male va solo perseguito o va anche curato?”

IL TERRITORIO

“Ambiento i miei libri sul territorio dove sono nata e cresciuta, perché lo conosco bene e conosco le persone, le reazioni emotive che possono avere a determinati stimoli e quindi è tutto più realistico.

Non sarebbe la stessa cosa se le mie storie si sviluppassero in territori a me meno conosciuti. E poi la Liguria mi permette di dare un respiro più poetico al racconto, perché le peculiarità paesaggistiche, la bellezza delle nostre coste, i nostri borghi, i nostri monti, anche un semplice tramonto aiutano e stimolano contenuti descrittivi molto alti. Il prossimo libro però, sarà ambientato nel basso Piemonte, altro territorio che conosco bene, e avrà quindi atmosfera e carattere differenti.”

DAL COMMISSARIO REBAUDENGO AL MEDICO LEGALE ARDELIA SPINOLA

“L’amato Commissario Rebaudengo è “uscito” dai libri in quanto il personaggio era vincolato alla casa editrice Frilli fino al 2017. Passata alla Garzanti, non potevo averlo come protagonista, quindi ho scelto una figura letteraria comunque già presente nei libri precedenti: il medico legale Ardelia Spinola. Ardelia ha rappresentato comunque una sicurezza, la continuità con le storie precedenti. È un personaggio sopra le righe, abbastanza improbabile e stravagante, dedito alla ricerca della verità, che nulla ha a che vedere con la sua attività di medico. Un personaggio così istintivo può esistere solo in un romanzo, non nella realtà ovviamente, ma mi prendo questa licenza che permette una grande libertà di azione.”

LA CUCINA

“Mi piace cucinare, perché il cibo in qualche modo fa parte della condizione affettiva di ognuno di noi. Si pensi a quanto l’emotività sia legata ai disturbi della nutrizione. Il cibo ha un rapporto diretto con l’anima, è un antidoto contro la morte. Ecco: il cibo è un richiamo alla vita, è consolazione e accudimento.”

IL PROSSIMO LIBRO

“Ho cambiato editore e avendo firmato da poco il contratto con Rizzoli, nel prossimo futuro uscirà il primo libro di una nuova serie noir. Ci sarà una bella sorpresa, per i lettori affezionati.”

Bene, chi ancora non avesse letto le sue storie avvincenti, ha poco tempo per recuperare, in attesa del nuovo attesissimo noir. Io corro a leggere!

