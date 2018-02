Cosseria, dal prossimo settembre torna la classe prima: l’annuncio del sindaco Molinaro

Cosseria. La classe Prima della scuola di Cosseria ripartirà dal prossimo settembre, questo grazie a 15 famiglie che hanno deciso di iscrivere i loro figli nella località valbormidese.

“Ho ricevuto la splendida notizia direttamente dalla dirigente scolastica Danela Ferraro. Questo è un bel risultato ottenuto grazie ad un paziente impegno da parte della Dirigente, Insegnanti e amministrazione comunale. Non nutrivamo dubbi sul fatto che la crisi sfociata lo scorso anno con nessun iscritto non era un episodio isolato o una scia chimica in transito; i Genitori avevano manifestato per il secondo anno consecutivo (due anni prima 6 iscritti su 14) forti perplessità nel far proseguire i loro figli dalla materna alla Primaria; abbiamo analizzato le cause che avevano creato questa decisione unanime e inappellabile da parte dei Genitori di non iscrivere i loro figli a Cosseria” sottolinea ancora il primo cittadino.

“Questi fattori negativi una volta messi in luce non senza fatica e con polemiche sfociate anche sui giornali e svariati quanto inutili tentativi di giustificare questa mancanza di fiducia nella scuola come la mancanza del tempo pieno ecc, sono stati definitivamente rimossi. L’ambiente all’interno della scuola è sereno, ovviamente mi riferisco al corpo docente, perché gli alunni li ho sempre visti entusiasti di frequentare il plesso scolastico di Cosseria. Ed era sacrosanto che si ripartisse con una classe di dimensioni ottimali al fine dell’apprendimento. Con 15 iscritti viene scongiurato il timore della pluriclasse”.

“La scuola di Cosseria è nuova, si raggiunge comodamente, non ho feedback negativi per quanto riguarda la didattica e posso affermare che in generale i genitori sono contenti di averla scelta. Non dimenticando che la maggior parte degli alunni arriva da altri comuni valbormidesi, abbiamo deciso di eliminare la differenza di prezzo sui buoni pasto, per cui anche per coloro che non risiedono a Cosseria il costo sarà di € 3.50 come per gli alunni residenti. Continua l’ottimo rapporto di collaborazione della scuola con l’amministrazione comunale e numerosi progetti da sviluppare insieme saranno presto messi in cantiere”.

“Il mio ringraziamento è rivolto alla dirigente Ferraro per il lavoro certosino che ha sicuramente effettuato insieme agli insegnanti. Un grazie doveroso ai Genitori residenti e non per aver scelto Cosseria. Grazie ai collaboratori scolastici per tener sempre in ordine la struttura interna. La Scuola insieme a Posta e Farmacia sono i presidi base per assicurare un futuro alle realtà rurali come Cosseria” conclude il sindaco Molinaro.