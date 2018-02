Nuovo corso “in rosa” per l’Osteria del Tempo Stretto

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

E’ stata una attesa lunga ed inutile. Il progetto di poter trasferire l’Osteria del Tempo Stretto da regione Fortini, sull’Aurelia, al centro storico di Albenga, di fronte alle insormontabili difficoltà di ordine burocratico, è tramontati.

Così la chef Cinzia Chiappori ha rotto gli indugi ed ha deciso di rimanere negli attuali locali, procedendo però ad un radicale rinnovamento dei locali e, soprattutto, di menù e staff. Il sommelier Massimiliano Moroni, infatti, lascerà l’osteria per aprire nel centro storico un wine bar, dove potrà dare finalmente spazio alla sua grande passione per i vini.

In questi giorni il ristorante ha cambiato completamente aspetto e Cinzia, giocando sulla tonalità del rosa per rendere più luminoso il locale senza intervenire sulla struttura, annuncia così il nuovo corso del locale tutto al femminile, dalla cucina alla sala.

L’inaugurazione del nuovo locale è prevista per oggi, venerdì 16 febbraio, con una grande festa, che permetterà ai clienti (vecchi e nuovi) di scoprire anche la nuova proposta gastronomica. A pranzo un interessante menù di lavoro gourmet al costo di 15 euro e la sera un menù a prezzo fisso con la scelta di piatti all’interno della carta, in grado di accontentare tutti: gli amanti del pesce o della carne, ma anche i vegetariani e con qualche soddisfazione per i vegani.

In carta tutte le sue preparazioni tradizionali con spunti creativi e l’utilizzo della materie prime del territorio; serate a tema con verdure e piatti di stagione ed eventi con aziende agricole della zona. Non mancheranno i corsi, dal pane alla cucina con i fiori e le erbe selvatiche, e la presenza di un pianoforte in sala anticipa qualche suggestione musicale, tutta da scoprire.

