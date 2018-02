Casanova Lerrone. Otto società affiliate Csi presenti, 148 atleti al traguardo. Domenica 4 febbraio si è svolta con successo la quarta prova del campionato provinciale Csi di corsa campestre. La manifestazione era valevole anche per l’assegnazione dei titoli regionali liguri Csi.

La gara si è svolta nel difficile percorso realizzato nell’accogliente impianto sportivo del Comune di Casanova Lerrone. L’evento è stato organizzato dall’Atletica Ceriale San Giorgio con la collaborazione e l’impegno da parte del Comune, della Pro Loco e dei tanti sponsor locali, aziende agricole e i commercianti, ai quali la società cerialese esprime grande gratitudine. Il duro percorso prevedeva tratti di salita e discesa impegnativi; a ritemprare i partecipanti, a fine gara, un ricco ristoro e numerosi premi in natura.

di 84 Galleria fotografica La corsa campestre Csi a Casanova Lerrone









L’Atletica Ceriale San Giorgio ha ottenuto otto primi posti; cinque per l’Atletica Varazze, quattro per l’Atletica Run Finale, quattro per l’Atletica Cairo. Infatti i primi posti individuali ottenuti dagli atleti di Pigna, Albenga Runners, Cambiaso Risso e Peralto non hanno valore per la graduatoria Csi.

Ecco i nuovi campioni regionali Csi di corsa campestre, che sono i primi classificati di Casanova tra coloro che sono tesserati per il Centro Sportivo Italiano:

Esordienti: Asia Zecchino (Atl. Cairo) e Gabriele Quattropani (Atl. Ceriale).

Ragazze/i: Sonia Benazzo (Atl. Ceriale) e Fabio Frosio (Atl. Varazze).

Cadette/i: Giada Bongiovanni (Atl. Varazze) e Marco Zunino (Atl. Varazze).

Allieve/i: Alice Bico (Atl. Ceriale) e Nicolò Reghin (Atl. Ceriale).

Juniores: Sara Baccino (Atl. Run Finale) e Samir Aitoulhyan (Atl. Ceriale).

Senior: Martina Giordano (Atl. Run Finale) e Carlo Beltrame (Atl. Cairo).

Amatori A: Barbara Meinero (Atl. Cairo) e Mauro Faccio (Atl. Varazze).

Amatori B: Clara Rivera (Atl. Cairo) e Bruno Aureli (Atl. Varazze).

Veterani: Natalina Lino (Atl. Ceriale) e Cirino Bacconi (Atl. Run Finale).

Super Veterani: Anastasio Ziliani (Atl. Ceriale).

Vediamo, categoria per categoria, le classifiche finali della prova di Casanova Lerrone.

Cuccioli B maschili: 1° Christian Marchiano (Ceriale), 2° Daniele Barbera (Ceriale).

Cuccioli B femminili: 1ª Marian Saadallah (Ceriale), 2ª Lucia Restuccia (Ceriale), 3ª Vittoria Aurame (Ceriale), 4ª Alice Magliano (Ceriale), 5ª Aurora Di Certo (Ceriale), 6ª Stella Benazzo (Ceriale).

Cuccioli A maschili: 1° Giulio Randone (Ceriale), 2° Edoardo Fieramosca (Albenga Runners), 3° Matteo Pogliano Ventola (libero), 4° Sergio Carboncino (Varazze), 5° Giulio Di Maria (Ceriale), 6° Luca Bestoso (Ceriale).

Cuccioli A femminili: 1ª Adelaide Bianco (Run Finale).

Esordienti maschili: 1° Gabriele Quattropani (Ceriale), 2° Vladimiro Luciano (Varazze), 3° Alessandro Pasqualin (Run Finale), 4° Loris Beltrame (Ceriale), 5° Nicolò Gallizia (Ceriale), 6° Mruan Aitoulhyan (Ceriale), 7° Lorenzo Moretti (Cairo), 8° Vittorio Ferraro (Albenga Runners), 9° Matteo Culasso (Albenga Runners), 10° Giulio Barbieri (Ceriale), 11° Nicolò Paluchi (Gillardo), 12° Carlo Randone (Ceriale), 13° Jules Romano (Ceriale).

Esordienti femminili: 1ª Asia Zecchino (Cairo), 2ª Emma Giacosa (Cairo), 3ª Eleonora Boeri (Ceriale), 4ª Bianca Ferrua (Albenga Runners), 5ª Giulia Malgrati (Gillardo), 6ª Sofia Dante (Cairo), 7ª Irene Oggiano (Varazze), 8ª Emma Baradel (Ceriale), 9ª Giulia Vinotti (Albenga Runners), 10ª Luisa Nolasco (Gillardo), 11ª Beatrice Musso (Varazze), 12ª Sara Ouhraichou (Ceriale), 13ª Cecilia Botta (Varazze), 14ª Giorgia Gandolfo (Ceriale), 15ª Maya Adriano (Gillardo), 16ª Ludovica Anselmo (Varazze).

Ragazzi: 1° Fabio Frosio (Varazze), 2° Nicolò Parodi (Ceriale), 3° Joele Rasolo (Albenga Runners), 4° Francesco Gualano (Varazze), 5° Samuele Robello (Varazze), 6° Jacques Romano (Ceriale), 7° Daniele Piccardi (Varazze), 8° Gianluca Grosso (Varazze), 9° Igor Beltramini (Varazze), 10° Davide Bolla (Varazze), 11° Giacomo Decia (Run Finale).

Ragazze: 1ª Sonia Benazzo (Ceriale), 2ª Anna Crovetto (Varazze), 3ª Elena Cusato (Ceriale), 4ª Lena Lecca (Ceriale), 5ª Giannina Salvatico (Run Finale), 6ª Sara Cullhai (Run Finale).

Cadetti: 1° Marco Zunino (Varazze), 2° Leonardo Musso (Varazze), 3° Francesco Gualdi (Varazze), 4° Gabriele Amos (Varazze), 5° Alberto Facelli (Gillardo), 6° Andrea Botta (Varazze), 7° Samuele Boschi (Varazze), 8° Nicola Carboncino (Varazze), 9° Giacomo Siri (Ceriale), 10° Ray Bragato (Varazze), 11° Nicolò Beltrame (Ceriale), 12° Matteo Mazzucco (Run Finale).

Cadette: 1ª Giada Bongiovanni (Varazze), 2ª Chiara Crovetto (Varazze), 3ª Serena Benazzo (Ceriale), 4ª Cecilia Memme (Varazze), 5ª Carola Viglietti (Gillardo), 6ª Giulia Baldini (Ceriale), 7ª Melania Ardoino (Ceriale), 8ª Veronica Parodi (Ceriale), 9ª Serena Beviacqua (Run Finale), 10ª Anna Vigliercio (Run Finale), 11ª Karla Mantio (Ceriale), 12ª Guya Gandolfo (Run Finale), 13ª Laura Pastorino (Run Finale), 14ª Chiara Billeci (Run Finale), 15ª Sofia Antonuccio (Run Finale), 16ª Sara Buffa (Ceriale).

Allievi: 1° Martin Giudice (Pigna), 2° Michael Giudice (Pigna), 3° Kevin Donati (Pigna), 4° Nicolò Reghin (Ceriale).

Allieve: 1ª Alice Bico (Ceriale).

Junior maschili: 1° Samir Aitoulhyan (Ceriale).

Junior femminili: 1ª Sara Baccino (Run Finale).

Senior maschili: 1° Gabriele Poggi (Cambiaso Risso), 2° Carlo Beltrame (Cairo), 3° Pierangelo Dutto (libero), 4° Carlos Guevara (Cairo), 5° Luca Salmoiraghi (libero), 6° Andrea Viano (Cairo).

Senior femminili: 1ª Valeria Forgia (Peralto), 2ª Martina Giordano (Run Finale).

Amatori A maschili: 1° Mauro Faccio (Varazze), 2° Andrea Verna (Ceriale), 3° Federico Giotti (Run Finale), 4° Mirko Ferrando (Ceriale), 5° Roberto Bilotti (Ceriale), 6° Tiziano Barbieri (Ceriale), 7° Andrea Verderame (Run Finale), 8° Pablo Benenato (Peralto), 9° Emanuel Okopo (Gillardo), 10° Luciano Piraldo (Gillardo).

Amatori A femminili: 1ª Francesca Laila Hero (Varazze), 2ª Daniela Prato (Cairo), 3ª Barbara Meinero (Cairo), 4ª Adina Navradi (Ceriale), 5ª Moira Molina (Ceriale), 6ª Valentina Rezzano (libera), 7ª Paola Ortale (Ceriale), 8ª Monica Castiglioni (Ceriale).

Amatori B maschili: 1° Alessandro Ferrua (Albenga Runners), 2° Davide Ansaldo (Cairo), 3° Bruno Aureli (Varazze), 4° Claudio Siccardi (Run Finale), 5° Giuliano Benazzo (Ceriale), 6° Domenico Luca Boeri (Ceriale), 7° Gianluca Bico (Ceriale), 8° Adriano Cusato (Ceriale), 9° Valter Barisone (Finale), 10° Massimo Baldini (Ceriale).

Amatori B femminili: 1ª Clara Rivera (Cairo), 2ª Marina Bonora (Ceriale), 3ª Loredana Bellotoma (Ceriale), 4ª Cinzia Cassiano (Ceriale), 5ª Raffaella Mo (Ceriale).

Veterani: 1° Cirino Bacconi (Run Finale), 2° Marco Launo (Cairo), 3° Mario Mieres (Run Finale), 4° Giuseppe Falletta (Ceriale), 5° Mauro Brignone (Ceriale).

Veterane: 1ª Natalina Lino (Ceriale), 2ª Annamaria Lepore (Cairo).

Super Veterani: 1° Anastasio Ziliani (Ceriale), 2° Renato Fortunato Solano (Maurina), 3° Ennio Tarquini (Ceriale), 4° Riccardo Bilotti (Ceriale).