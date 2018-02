Continuano le lettere dei monumenti al sindaco di Savona: tocca alla fontana di Piazza Marconi

Buongiorno sig.ra Sindaca,

sono la fontana del pesce di Piazza Marconi e sono un scultura di Renata Cuneo.

Le scrivo tramite i Verdi per chiederLe alcune cose:

a) in primo luogo perche’ mi manca l’acqua ormai da tempo immemorabile? Ella sa che una fontana senza acqua assomiglia ad un oste senza vino? Io mi sento come prosciugata e priva di significato…

b) Poi in secondo luogo Le faccio presente che io ho una bronchite permanente causata dagli scarichi delle auto e delle moto, che mi parcheggiano attorno. Ella forse non sa che i Verdi da molto tempo sostengono di togliere i posti macchina intorno alla fontana in modo da creare una fascia di rispetto ma Ella forse è troppo presa dalle sue attività di pubbliche relazioni per accorgersi delle esigenze di un monumento civico, opera della scultrice Renata Cuneo?

c) La inviterei poi a venirmi a trovare quando ha tempo poiche’ so che tra le comparsate qui e la’ per la città, le lettere ai quotidiani e le folle di cittadini e cittadine che la acclamano fuori e dentro il palazzo civico Le resta ormai poco tempo da dedicare al “governo della cosa pubblica”. Perche’ forse Ella non sa che la scultrice Renata Cuneo ha lasciato in città opere di grande importanza da quelle ospitate all’interno della chiesa Ave Maris Stella fino a quelle del museo Pertini-Cuneo, che si sentono molto tristi e sole e si chiedono che senso abbia aprire un museo due ore la settimana.

d) Poi dovrei chiederLe direttamente a nome della statua, che ha fatto portare a Palazzo Civico cosa ci sta a fare perche’ messa con una targhetta illeggibile oltre a sentirsi triste e sola si sente ormai come un antico e polveroso soprammobile messo li’ per tappare un buco nel Palazzo Comunale e l’idea di far ruotare le opere in quel luogo?

Sig.ra Sindaca, prenda un appuntamento con i Verdi e mi venga a trovare, tanto io sono sempre qui. E si faccia accompagnare senza folle acclamanti e plaudenti a fare un giro di Savona per vedere le opere di Renata Cuneo e senza folle plaudenti ed acclamanti si dimetta e se ne vada liberando la città di una Giunta che sta portando Savona verso cemento, bitume e carbone.

Danilo Bruno