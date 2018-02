Continuano le assemblee territoriali di Potere al Popolo: prossime tappe Albenga e Roccavignale

Provincia. Continuano le assemblee territoriali di Potere al Popolo. Le prossime tappe nella provincia di Savona sono fissate per venerdì 23 a Roccavignale e ad Albenga.

Alle ore 18.30 allo Snake bar di Roccavignale Francesca Coppo candidata al Senato e Marco Chiriaco consigliere comunale incontreranno i cittadini. Mentre alle 19 al Circolo Arci Messico e Nuvole di Albenga, saranno presenti Mauro Servalli e Daiana Cauteruccio candidati alla Camera.

“Potere al Popolo ha scelto una campagna elettorale fatta di assemblee e di incontri – spiegano dal partito – una campagna orizzontale, per riscoprire la bellezza e la necessità di discutere, tutte e tutti insieme, di politica. Crediamo nella necessità di costruire un percorso collettivo, in grado di cambiare radicalmente una società allo sbando. Gli incontri saranno l’occasione per conoscere le candidate e i candidati del territorio e discutere assieme del programma”.