“Essere consapevoli del proprio ruolo sociale”: a Carcare il primo incontro dedicato ai giovani

Carcare. Si è tenuto ieri sera, nella biblioteca comunale di Carcare, il primo incontro dell’iniziativa “Ai giovani ci pensano i giovani” promossa dai carcaresi Andrea Alloisio e Lisa Noia.

“Lo scopo di questa iniziativa è quello di intraprendere un percorso coinvolgendo le giovani generazioni in modo che possano confrontarsi tra loro al fine di portare innovazione e concretezza nei propri Comuni, sfruttando l’occasione delle prossime elezioni comunali. Gli appuntamenti futuri verranno programmati nei prossimi giorni” spiegano Alloisio e Noia.

“Per la prima volta a Carcare e Cengio abbiamo l’opportunità di essere non più un’idea di una società futura migliore, bensì una società innovativa e concreta per il nostro presente. Il nostro obiettivo è quello di introdurre entusiasmo, consapevolezza, proposività e ambizione, nella quotidianità delle nostre comunità locali per valorizzare il patrimonio pubblico ereditato e donatici dalle generazioni precedenti” concludono gli organizzatori.