Savona. Archiviato, o quasi, il periodo carnevalesco, sarà ancora un weekend ricco di appuntamenti e iniziative nelle località del savonese, con numerosi eventi e manifestazioni: teatro, cultura, musica e sport saranno gli ingredienti del fine settimana in provincia di Savona.

Sabato 17 febbraio, alle ore 21, si terrà il concerto del pianista Alexander Melnikov al Teatro Chiabrera di Savona, con musiche di Schumann, Brahms e Chopin.

Sabato 17 febbraio alle ore 21.00 il Teatro delle Udienze di Finalborgo porta in scena uno spettacolo che tocca temi sociali e storici: “Ridirwandaridi, racconti di un bambino silenzioso” di e con Elisa Canfora, prodotto da Teatro Periferico, di Cassano Valcuvia, in collaborazione con Variopinto Onlus. Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale 2017/18 del Teatro delle Udienze di Finalborgo, organizzata all’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune di Finale Ligure, è un monologo teatrale tratto dai libri “Storia di Lemi che si innamorò di una pallina” di Paolo Sormani e “Luna Park Rwanda” di Roberto Mauri. Le opere trattano del genocidio avvenuto in Rwanda nel 1994 che ha causato la morte di circa un milione di rwandesi.

Dopo aver conquistato consensi durante la tournée giapponese il trombettista jazz Marco Vezzoso porterà la sua musica nell’ambito delle “Stagioni Culturali di Palazzo Rosso”. Il musicista piemontese presenterà lo spettacolo jazz poetico “14.07 Du Cote de l’Art”. Accompagnato da Alessandro Collina al pianoforte e Giannino Balbis voce recitante eseguirà dieci brani jazz, da lui composti per l’occasione, che si alternano e si intrecciano con tre testi poetici di Balbis a formare un continuum letterario musicale di assoluta originalità e straordinario impatto emotivo. Una risposta “du coté de l’art” (“dalla parte dell’arte”) al dramma del terrorismo che insanguina l’Europa. Appuntamento sabato sera alle ore 21:00 a Cengio.

Sicuramente un intero concerto non basta per raccontare una storia lunga sessantanni ma “SheRocks”, la nuova band tributo alle donne del rock, ci vuole almeno provare. Un viaggio musicale che parte da Lei, la Regina indiscussa del rock blues Janis Joplin, passa e ripropone i successi delle più grandi artiste anni ’70 e ’80 e giunge a destinazione con le immancabili icone anni ’90, strizzando l’occhio, infine, alle artiste più di spicco attualmente. Appuntamento sabato 21 e 30 ai “Mille Papaveri Rossi” di Savona.

Domenica 18 febbraio, a partire dalle ore 15,00, presso il Palazzo del Commissario nella Fortezza del Priamar a Savona, a conclusione della mostra “Milena Milani. Cent’anni d’arte e di vita”, progettata e curata dall’associazione Lino Berzoini e Renata Guga Zunino, si terrà un evento di fine mostra con la presentazione in anteprima del progetto “Art&Visualfood – un viaggio alla scoperta del bello da… gustare” e una degustazione gratuita delle creazioni curate dalla VisualFood Trainer Silvia Grassini e dall’associazione culturale Lino Berzoin . L’evento, offerto da Ipercoop Savona, si svolgerà a partire dalle ore 15 in diretto collegamento con la mostra. Sarà l’occasione per fare il punto sull’esposizione che termina proprio il 18 e per presentare nuovi progetti.

Il 18 febbraio 2018 appuntamento ad Andora con il Rally Ronde della Val Merula. La prova speciale, da ripetere quattro volte, avrà una lunghezza di 10,5 Km e seguirà un nuovo tracciato, quello del Passo del Ginestro. L’arrivo ad Andora della prima vettura è previsto per le ore 16. Le verifiche, lo shakedown, le ricognizioni e la cerimonia di presentazione si svolgeranno nella giornata di sabato.

Un anello di cinque chilometri, da ripetersi due volte, da soli o a staffetta. Questo è il percorso della “10 del Porto”, la gara podistica che vedrà il suo battesimo sabato 17 febbraio al porto di Loano. Il percorso, è tracciato completamente all’interno della Marina di Loano, il porto turistico dai tratti caratteristici. I runner correranno letteralmente in mezzo al mare, fiancheggiando splendidi yacht e barche da sogno, sfileranno lungo il mercato del pesce con i pescatori che già si staranno attrezzando per passare la notte in mare. Cinque chilometri ovviamente tutti pianeggianti, tranne un’unica scalinata da salire, che darà quel pizzico di pepe che non guasta mai. Saranno due le gare nella gara: la 10 chilometri individuale, che prevede quindi due giri e due spettacolari passaggi sotto il traguardo, e la staffetta, con la zona cambio nei pressi del traguardo.

Sabato 17 febbraio alle 15.30, Piazza del Popolo a Savona ospiterà una grande festa per bambini di tutte le età organizzata dal Comitato di Piazza del Popolo in collaborazione con il Comune di Savona, con la partecipazione di Nati Da un Sogno, Farmacia Saettone, New Disneyland, Grafiche Giachero. Il mitico Cicciolin premierà la maschera più bella. E per tutti i partecipanti, una squisita merenda offerta dal Caffè Storico.

Infine segnaliamo per gli innamorati il Picnic di San Valentino al parco Asinolla di Pietra Ligure: in una splendida area verde a picco sul mare con antichi uliveti, con la presenza delle asinelle Susanna e Giorgina ed altri animali. Dalle ore 10.00 di domenica fino al calar del sole … a disposizione i barbecue self service e l’area picnic.

