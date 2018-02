Il Comitato “Fai vincere Carcare” organizza un incontro con commercianti e gestori di locali

Carcare. Il Comitato Elettorale “fai vincere Carcare” organizza per Mercoledì 7 febbraio, alle 21, nella sala della (S.O.M.S.) Società Operaia Mutuo Soccorso in Piazza Caravadossi, una riunione con tutti i commercianti e gestori di pubblici esercizi del Comune, per un momento di confronto, per rivitalizzare città e commercio esaminando anche i temi legati alla categoria per rilanciare Carcare.

“Durante l’incontro di mercoledì 7 febbraio coinvolgeremo direttamente il mondo del commercio consegnando un questionario finalizzato a rilevare necessità e criticità nelle varie zone e conseguentemente per elaborare una ‘mappa’ delle priorità del degrado urbano.

Vogliamo rilevare le criticità esistenti in modo da calibrare interventi mirati per ogni rione di appartenenza perché crediamo che ogni via abbia caratteristiche e necessità diverse. Partiamo dunque da questa fase, per elaborare un piano generale che si articolerà su diversi aspetti fondamentali legati al decoro. Imprescindibile quindi la collaborazione delle attività commerciali: chi, meglio di loro, nella piena consapevolezza dello stato della loro strada, ogni giorno a contatto con decine e decine di persone, e ‘perfetti conoscitori’ delle diverse criticità della zona, potrebbe darci attendibili valutazioni sulle varie questioni in materia?” spiegano dal Comitato carcarese.

“Una volta mappata la città e definite le diverse priorità, sarà quindi elaborato un ‘Piano contro il degrado urbano’, ossia un programma vero e proprio di attività volte al miglioramento del decoro urbano, con l’indicazione degli interventi che saranno ritenuti più idonei ed opportuni in relazione ai vari settori. Con questo spirito, inviteremo, pertanto, tutti i Commercianti e Gestori di pubblici esercizi a dedicare cinque minuti del loro tempo al questionario pregandoli di compilarlo in ogni sua parte per elaborare una ‘mappa’ delle priorità del degrado in città” proseguono da “Fai vincere Carcare”.

Il questionario sarà suddiviso in sei temi principali: aree verdi, arredi urbani e immobili, illuminazione pubblica, pulizia strade e raccolta rifiuti, sicurezza urbana, viabilità e varie.

“Il questionario lascia libertà di espressione e visione per il futuro della categoria e anche una valutazione delle politiche attuate, in nove anni, dall’attuale Amministrazione Comunale. Questa iniziativa di politica partecipativa vuole dare voce a tutti i Commercianti e Gestori di pubblici esercizi di Carcare perché i loro pareri e consigli ci aiutino ad integrare la nostra proposta di programma” concludono dal Comitato.