Cairo Montenotte. Da circa un’ora anche in Valbormida si sono intensificate le precipitazioni e, come previsto, con le temperature intorno allo zero termico la neve sta imbiancando le strade.

La coltre bianca, che nelle ore scorse ha fatto capolino soltanto sopra i 400 metri sul livello del mare, ora sembra intenzionata a ricoprire anche le zone a quote più basse. Mezzi spazzaneve già in azione, specie nelle aree più collinari.

Perdura quindi l’allerta arancione diramata dall’Arpal fino alle 9 di domani mattina, quando il fronte massiccio delle precipitazioni dovrebbe spostarsi verso est. Nella notte, specie in tarda serata quando i fenomeni saranno più intensi, sono previsti in valle da 15 a 35 centimetri di neve. Tuttavia per il savonese è previsto un rialzo della quota neve fino ai 600-800m a causa del lieve rialzo termico in quota.

Secondo le ultime previsioni, inoltre, nelle località costiere sono previsti forti venti di tramontana, con raffiche fino ai 70 km/h. Nelle zone interne e nelle vallate rischio gelate.

Solo a partire dal pomeriggio di domani, mercoledì 7 febbraio, inizierà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo che si andrà a consolidare per la giornata di giovedì.