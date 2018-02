CNA Liguria protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo: “Bilancio positivo per le nostre imprese”

Liguria. Riscontri positivi per le numerose imprese dell’accoglienza e dell’offerta turistica ligure che attraverso CNA Liguria hanno potuto promuoversi alla BIT di FieraMilanoCity, aperta fino 13 febbraio.

Angelo Matellini, Segretario Regionale CNA Liguria dichiara “Le attese di CNA Liguria e delle imprese sono state soddisfatte, i focus tematici dati all’esposizione relativi al turismo enogastronomico, alle Destination Wedding e viaggi di nozze ed alle soluzioni innovative di viaggio calzano perfettamente con le peculiarità entro le quali possono svilupparsi percorsi di accoglienza e prodotti turistici a base territoriale in Liguria”.

CNA Liguria ha avviato un percorso utile a sostenere le imprese e le competenze necessarie a sviluppare appieno le potenzialità che il turismo può generare per l’economia del territorio. Lo fa attraverso la valorizzazione dell’autenticità dei prodotti della tradizione locale di cui le piccole imprese e l’artigianato sono creatori e produttori e attraverso le peculiarità della Liguria: parchi, mare e sistema di accoglienza balneare, le infinite opportunità di praticare sport outdoor, l’entroterra ricco di borghi, cultura e prodotti agroalimentari tipici permettono di caratterizzare il viaggio quale “esperienza” da vivere.

“CNA Liguria sta agendo in modo organico e sistemico, offrendo opportunità di sviluppo riferite ad ogni leva su cui oggi è importante intervenire: supportiamo le imprese nell’accesso al credito per investire ed innovare l’offerta, nella promozione commerciale e nello sviluppo di nuovi canali di vendita, nella acquisizione di competenze fondamentali per approcciare ai nuovi modelli di consumo adottati dai turisti per essere competitivi” conclude il segretario Matellini.