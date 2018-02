Cna Liguria alla Borsa Internazionale del Turismo 2018

Liguria. Cna Liguria sarà presente alla prossima edizione della Bit che si svolgerà a FieraMilanoCity dall’11 al 13 febbraio. Si tratta di uno dei principali momenti d’incontro per e tra gli attori del mercato turistico coinvolgendo circa mille buyer nazionali ed internazionali, duemila seller e 70 mila visitatori professionali attesi.

Angelo Matellini, segretario regionale di Cna Liguria, spiega che “Cna Liguria, in collaborazione col sistema turistico della Spezia, nella postazione che ha realizzato allo scopo, offre agli associati che intendano prendere parte a questa importante iniziativa la possibilità di partecipare alla Bit per attivare nuovi rapporti commerciali, sviluppare nuovi canali di distribuzione, assistere a convegni ed a momenti di formazione etc..”.

Cna Liguria rappresenta una molteplicità di imprese che concorrono in maniera trasversale a rendere turisticamente attrattivi i luoghi e ne consentono la fruibilità: “Attraverso l’autenticità rappresentata dai prodotti della tradizione locale, di cui le piccole imprese e l’artigianato in particolare sono i creatori e produttori (enogastronomia, artigianato artistico, vetro, ceramica, tessuti…); con l’opera di tante piccole imprese impegnate nel restauro, nella manutenzione, nella cura del paesaggio e del verde; con la mobilità, l’accoglienza, l’organizzazione di eventi, la ristorazione e la somministrazione, gli stabilimenti balneari, anch’essi gestiti da piccole e medie imprese”.

Con questa iniziativa Cna intende “coinvolgere tutte le attività della filiera del turismo tradizionale e delle nuove forme di turismo, legate alla sharing economy ed a una sensibilità sempre più diffusa verso la sostenibilità ambientale. Alla Bit espongono esclusivamente aziende private appartenenti alle categorie professionali che operano per il turismo (tour operator, vettori, trasporti, tecnologie, infrastrutture, ricettività, servizi, sport, benessere, cultura e tempo libero …) oltre ad istituzioni ed enti pubblici”.

Per partecipare occorre compilare nel più breve tempo possibile la scheda di manifestazione di interesse e mettersi in contatto con gli uffici territoriali di Cna che sono a disposizione per fornire ogni informazione in merito.