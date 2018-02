Andora. Inizia bene l’anno per il Circolo Nautico Andora, che con la nuova squadra Laser Zero Sailing Team porta a casa ottimi risultati all’International Genoa Winter Contest, svoltosi a Genova il 27 e 28 gennaio ed il 3 e 4 febbraio.

La classifica finale, nonostante lo specchio acqueo di Albaro regali raramente condizioni ottimali, vede, con solo quattro prove disputate, negli Standard il pluriconfermato secondo posto di Giovanni Gallego e il decimo posto di Gabriele Oppizio. Nei Radial, che hanno sofferto più di tutti le condizioni di vento instabili, splendido quinto posto di Fausto Vassallo che con un secondo e primo posto della giornata di sabato 3 si aggiudica anche la vittoria della regata zonale. Bene anche Alessio Paris (11°), Alessandro Verra (17°) e Nicolò Elena (28°).

Ottimo il risultato nei Laser 4.7 che vede Lorenzo Collo 10° per uno sfortunatissimo Dnc nella prima giornata ma che, anche lui, grazie ad un secondo ed un primo posto nella giornata di sabato si è garantito il gradino più alto del podio della zonale. Buoni risultati anche per Nicolò Odisio, Anita Plando e Giacomo Dieng.

Commenta dal Messico, dove sta preparando la campagna olimpica, l’allenatore Giorgio Elena: “I ragazzi, che hanno esperienza internazionale, si sono sempre distinti nelle prime boline di tutte le prove ma sono stati penalizzati da episodi sfortunati che poco hanno a che fare con la tecnica e molto più con il caso! Ulteriore conferma che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione anche per le giovani leve appena entrate”.

Da quest’anno Andora, Città Europea dello Sport 2018, può vantare, anche nella vela, grandi campioni che si allenano nella splendida cornice del golfo, tra Capo Mimosa e Capo Mele, supportati dalla logistica del sodalizio andorese.

Sono state appunto le giovani leve le protagoniste della cerimonia organizzata dal Comune di Andora per festeggiare il titolo di Città Europea dello Sport: i ragazzi dell’Optimist, che crescono nella Zero Sailing Team Academy. La nuova squadra agonistica Optimist, composta da Elena Madesani, Samuele Paris, Samuele Patorniti, Samuel Sandri e Virginia Zeccola, porterà i colori del circolo andorese nelle prossime regate in programma in I Zona e alla selezione interzonale a Campione sul Lago di Garda dal 16 al 18 marzo.

Spiega l’istruttore Gabriele Falciglia: “Stiamo lavorando molto, tutti i fine settimana siamo in mare, i ragazzi si divertono e si impegnano seriamente. Ringrazio anche Valter Kolic per il supporto tecnico che ci ha fornito venendoci a trovare lo scorso gennaio. L’obiettivo è far crescere la squadra e maturare maggiore esperienza“.

“Ospitare la Zero Sailing Team è stata un’occasione che non ci siamo voluti lasciar scappare – dice soddisfatto il presidente del Circolo Nautico di Andora, Pierangelo Morelli -. Organizziamo da sempre importanti eventi in ambito velico e il porto di Andora è la location ideale ma avere una squadra che porta il nostro nome in giro per l’Europa è un valore aggiunto alla promozione dell’intero territorio”.