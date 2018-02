Circolo ARCI Chapeau Famagosta, oggi lo spettacolo “Pinocchio nel paese della meraviglia”

Domenica 4 Febbraio ore 16:00, Teatro Famiglia.

Pinocchio nel paese della meraviglia

L’idea dello spettacolo è nata dal fascino che la favola di Pinocchio

ha sempre suscitato in noi ma anche dalla voglia di andare “al di là

dei sogni” in un mondo “oltre” dove finalmente fantasia e realtà si

incontrano. Nel nostro allestimento Pinocchio è riletto dal punto di vista della fata, lei che, ogni volta, riporta il burattino dentro la realtà

attraverso la magia. Scelto dalla Direzione Artistica del XXVI Busker Festival Internazionale di Santa Sofia nel 2017, lo spettacolo ha suscitato interesse grazie anche alle arti miste impegnate sul palco dove la parola è sostituita dall’espressività, dalla mimica e dalla corporeità dei personaggi.

Sovrastano la scena una gigantesca bacchetta magica attorno

alla quale la fata si intreccia con figure acrobatiche (tecniche di pole dance) e una porta “fatata” dalla quale entrano ed escono i

personaggi della favola.

Spettacolo per famiglie, bambini a partire da anni 2.

Prezzi biglietti : adulti € 7,00 – bambini € 5,00.

Chapeau via Famagosta 2 Savona.

Info e prenotazioni al 393.3225053 (basta un sms indicando data dello spettacolo,nome cognome e nr posti) apertura Chapeau ore 15:30.

Al termine della rappresentazione sarà servita la merenda.