Ciclismo: domenica si corre in Val Merula il Trofeo del Mare

Andora. A pochi giorni dal 1° Trofeo del Mare organizzato dalla Sport & Promotion Asd, evento ciclistico che si svolgerà domenica 4 febbraio, continuano numerose le preadesioni degli atleti che vogliono misurarsi, in questo inizio di stagione, lungo le strade della Liguria e della Val Merula in particolare; strade che, una settimana dopo, verranno percorse anche dai professionisti nell’ormai famoso Trofeo Laigueglia.

Molte adesioni sono arrivate da Piemonte e Lombardia, ed in questi ultimi giorni anche dalla vicina Francia.

I partecipanti saranno divisi in due partenze: la prima alle ore 9 da Stellanello per la fascia di età 50-75, gara lunga circa 60 chilometri; la seconda con partenza alle 10,45 per la fascia 19-49, di 75 chilometri.

Il tempo che si preannuncia soleggiato certamente invoglierà a partecipare gli ultimi indecisi.

“Vogliamo inoltre ringraziare di cuore la Rodman Bike, main sponsor della manifestazione, per la collaborazione tecnica, nonché le amministrazioni di Stellanello ed Andora per la collaborazione logistica” dicono gli organizzatori.