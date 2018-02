Andora. Ancora un’ottima riuscita per un evento ciclistico organizzato dalla Sport & Promotion Asd, una gara che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti provenienti anche da Piemonte, Lombardia e Francia.

Si è svolto infatti ieri, domenica 4 febbraio, sotto l’egida Acsi, il 1° Trofeo del Mare, manifestazione agonistica per cicloamatori, suddivisa in due partenze.

La prima gara, svoltasi sulla distanza di 60 chilometri, è stata caratterizzata da diversi attacchi, ma il gruppo non ha mai concesso troppo spazio, sino a due giri dalla fine, quando l’attacco in solitario di Pinuccio Varaldo della BiciStore, ben coperto dai compagni di squadra Zunino e Monteleone, risultava vincente dando la possibilità al forte atleta di presentarsi tutto solo al traguardo di Stellanello. A seguire il gruppo regolato dallo stesso Zunino davanti a Morelli della Meg Cycling Team.

Nella seconda gara, svolta sulla maggior distanza di 75 chilometri, il livello altissimo dei protagonisti non ha concesso a nessuno di poter tentare attacchi vincenti, rendendo di fatto quasi scontato l’arrivo a ranghi compatti. Nelle volata finale ha infatti trionfato il francese Julien Plumer della ES Cannes, davanti a Menini del Pedale Godiaschese e Barla della Ciclistica Ospedaletti.

Durante le premiazioni finali si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di Carmelo Cirino, recentemente scomparso. Tutte le riprese fotografiche eseguite da Jarno Sandrin saranno a beve online sul sito www.sportandpromotion.it.

Gli organizzatori ringraziano le amministrazioni comunali di Stellanello ed Andora per la collaborazione logistica, il Ristorante Laureri di Stellanello per l’ospitalità, la Loabikers per il supporto e la scorta tecnica, nonché il dottor Pipino della Rodman Bike per la collaborazione tecnica.