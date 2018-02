Ciangherotti (FI): “Il degrado ad Albenga è segno di forte disagio sociale”

Albenga. “La pista da biglie dei Fieui dei caruggi, ritirata dopo una serie di danneggiamenti e finita in un magazzino comunale, e la panchina contro la violenza alle donne devastata dai vandali sono solo gli ultimi episodi di inciviltà contro gli arredi urbani di Albenga. Più gravi, se vogliamo, perchè sia la pista che la panchina sono simboli, una della generosità di un gruppo di volontari, l’altra dell’impegno contro il femminicidio, di una città civile”.

Lo afferma Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga e consigliere provinciale: “Una civiltà che sembra essere messa in discussione da questi atti di vandalismo. Un vandalismo che, credo, non si sia accanito contro i simboli, piuttosto contro il bene comune. Un vandalismo che, in qualche modo, dimostra un disagio sociale che anche nella nostra città sta crescendo”.

“Io non so chi siano i vandali che danneggiano gli arredi urbani della città, dalle panchine del lungocenta alla segnaletica – prosegue il forzista – credo però sia arrivato il momento di impegnarsi maggiormente sulla prevenzione e sulla repressione di questi fenomeni. Non sono ragazzate, sono veri atti di inciviltà che danneggiano e feriscono la maggior parte degli albenganesi che vorrebbero vivere in una città sempre più ordinata e accogliente”.

“Alla giunta Cangiano chiedo di ripristinare il prima possibile la panchina contro la violenza alle donne, sistemandola però o in piazza Corridoni o in Viale Italia, di fronte alla casa dove vennero uccise, a distanza di vent’anni, le due Loredana. La stessa panchina, però, non dovrebbe essere arancione ma con disegnate le scarpe rosse, marchio della lotta al femminicidio” conclude Ciangherotti.