Chiuse per lavoro le gallerie Monte Grosso e Vispa lungo la Ss29 della Variante di Carcare

Cairo Montenotte/Altare. Nei prossimi giorni Anas effettuerà alcuni lavori di posa di una infrastruttura telefonica nelle gallerie “Monte Grosso” e “Vispa” della statale 29 Var “Variante di Carcare” nei comuni di Cairo Montenotte ed Altare. Per questo motivo, le due gallerie (dal chilometro 1,400 al chilometro 4,480) saranno chiuse al transito nel solo orario notturno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, dal 26 febbraio al 9 marzo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata sulla strada provinciale 29.

