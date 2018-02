Ceriale, taglio del nastro per la nuova copertura della bocciofila

Ceriale. Dopo un lungo iter, passato attraverso complessi pratiche burocratiche e interventi, questa mattina l’amministrazione del sindaco Ennio Fazio ha inaugurato ufficialmente la nuova copertura per la bocciofila, situata all’interno del circolo comunale Santinelli, nei pressi delle scuole e della strada nuova che conduce a Peagna.

Per quanto riguarda la copertura non si tratta di una “semplice” tensostruttura bensì di una vera e propria struttura fissa in acciaio, dotata di pannelli termici e con laterali automatici, studiati appositamente per permetterne l’apertura estiva, in modo da rinfrescare i campi anche in estate.

L’opera ha avuto un costo di poco superiore ai 200 mila euro, ai quali si aggiungono i circa 15 mila euro stanziati per l’asfaltatura di alcuni campi da bocce, prima in terra battuta. L’iter è stato portato a compimento dopo circa un anno di lavoro.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’inaugurazione di quest’opera – ha spiegato il sindaco di Ceriale Ennio Fazio – Ci eravamo presi l’impegno di coprire questi campi e lo abbiamo fatto con una bella struttura all’avanguardia, che ha tutti i requisiti per dare ristoro alla nostra associazione bocciofila. Si tratta di una una copertura riscaldata e ben illuminata, che darà possibilità di divertimento a tutti i soci e ai potenziali utilizzatori della struttura. Ciò ci permetterà anche di favorire l’integrazione attraverso la società Aurora, che coinvolgerà i ragazzi delle scuole permettendogli si sperimentare un nuovo sport e di staccarsi dai passatempi moderni, spesso rappresentati solo da giochi e dispositivi elettronici”.

Ma le novità non sono finite qui perché a breve sarà anche realizzato un bando ad hoc per la gestione del bar situato all’interno della struttura che, tramite un investimento da ben 20 mila euro, sarà anche dotato di nuove attrezzature.

Tra i presenti alla cerimonia anche il capogruppo di Forza Italia in Regione, Angelo Vaccarezza, che dice: “Da sempre sostengo l’importante ricaduta che che lo sport ha, a qualsiasi età, in termini di aggregazione sociale e interazione. Una struttura simile, potrà da oggi in poi essere utilizzata in qualsiasi condizione meteo, con un i dubbio vantaggio per la collettività. Un plauso all’amministrazione di Ennio Fazio, che ha saputo essere sensibile e attenta alle richieste della città, soprattutto per quel che riguarda gli utenti del Bocciodromo, persone ritirate dal lavoro, che possono qui trovare l’ entusiasmo di dedicarsi alle attività legate alla struttura, siano di volontariato che culturali: rappresentano un arricchimento personale importante, e danno un significato nuovo al concetto di tempo libero”,