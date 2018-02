Ceriale, sorpreso a circolare coi tagliandi di assicurazione e revisione falsi: denunciato e multato dai vigili

Ceriale. E’ stato denunciato e multato il conducente dell’auto che ieri è stato sorpreso a circolare con i tagliandi di revisione ed assicurazione falsi dagli agenti della polizia municipale di Ceriale.

Dopo aver individuato il veicolo grazie al dispositivo di controllo automatico Targa System, la pattuglia ha stabilito che il falso tagliando di revisione era stato realizzato mediante l’uso di una stampante a getto d’inchiostro (l’originale prodotto dall’istituto poligrafico e zecca dello stato è realizzato con stampa tipografica). Il certificato assicurativo, invece, risultava essere stato rilasciato da una compagnia che non operava più da due anni in quanto assorbito da un altro marchio.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro ed il conducente è stato denunciato per i reati in falso in atto pubblico e ricettazione. Gli sono state inoltre applicate sanzioni amministrative per circa 1.200 euro.