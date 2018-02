Ceriale. Fulmine a ciel sereno nella giunta comunale di Ceriale, a pochi mesi dal voto per le elezioni comunali. Questa mattina l’assessore Marinella Fasano ha rassegnato le proprie dimissioni. Fasano aveva le deleghe a Turismo, Cultura, Commercio, Artigianato, Attività produttive, Arredo urbano e verde pubblico. Questa mattina si è dimessa sia da assessore che da consigliere comunale. Ancora da chiarire le cause della frattura.

L’assessore ha protocollato in Comune le proprie dimissioni, con una Pec: “Attendo che vengano formalizzate, anche perché da parte sua non c’è stata alcuna indicazione o comunicazione diretta” afferma il sindaco Ennio Fazio, rimasto sorpreso dalla decisione del suo assessore, arrivata dopo la giunta comunale di ieri sera.

Foto 2 di 2



“Prendo atto delle dimissioni dell’assessore Fasano, non ancora motivate e arrivate a sorpresa…” si limita ad aggiungere il primo cittadino cerialese.

Tuttavia, dietro l’atto formale dell’ormai ex assessore cerialese, non si esclude una “mossa” o una “manovra” in vista del voto della primavera per il rinnovo dell’amministrazione comunale. L’ex assessore era infatti indicata come una dei potenziali candidati sindaci per il centrodestra. Quindi, le dimissioni possano essere interpretate o come un segnale indirizzato allo stesso centrodestra, oppure una rottura con la compagine politica di governo della città cerialese (ancora alle prese con la scelta del prossimo candidato sindaco).

Quella di Marinella Fasano è la terza “fuoriuscita” dalla maggioranza di Ennio Fazio in questi anni, dopo quelle di Paola Manera e di Simone Fresia.

“Questa amministrazione, che ormai è alla fine del suo secondo mandato, in quest’ultima fase sta dimostrando tutte le sue debolezze – è il commento di Luigi Giordano, consigliere di minoranza – in questi cinque anni sono riusciti in qualche modo a nasconderle, ma ora che sono alla fine dei giochi mostrano tutte le pecche che li hanno contraddistinti. Questa è l’ultima goccia, meno male che tra tre mesi si vota”.